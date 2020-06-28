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17:37 (мск), источник: ТАСС

«Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» и вышел в полуфинал Кубка Англии по футболу

ТАСС, 28 июня. Лондонский «Арсенал» обыграл «Шеффилд Юнайтед» со счетом 2:1 в четвертьфинале Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира. Встреча прошла на стадионе «Брэмелл Лэйн» в Шеффилде.

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Источник: AFP 2020

На 25-й минуте с пенальти счет в матче открыл ивуарийский нападающий «Арсенала» Николя Пепе. На 87-й минуте ирландский форвард «Шеффилд Юнайтед» Дэвид Макголдрик сравнял счет. В добавленное ко второму тайму время точный удар испанского полузащитника «Арсенала» Дани Себальоса, выступающего за «Арсенал» в аренде (права на игрока принадлежат мадридскому «Реалу»), принес «Арсеналу» победу.

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Бразильский защитник «Арсенала» Давид Луис был заменен на 54-й минуте встречи из-за повреждения колена. 24 июня «Арсенал» объявил о продлении соглашения с 33-летним игроком до 30 июня 2021 года.

В пятницу стал известен первый полуфиналист Кубка Англии, «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Норвич» (2:1). Позднее в воскресенье состоятся еще два четвертьфинальных матча: «Лестер» дома встретится с «Челси» (встреча начнется в 18:00 мск), «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити» (начало матча в 20:30 мск). Полуфинальные пары будут определены по итогам жеребьевки.

Полуфиналы пройдут 18 и 19 июля, финальный матч — 1 августа.

Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Чаще всего трофей выигрывал «Арсенал» (13 раз).

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