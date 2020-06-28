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19:33 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский футболист забил третий гол в сезоне за белорусский клуб

Казахстанский полузащитник Владислав Васильев забил третий гол за брестский «Рух» в чемпионате Беларуси, передает корреспондент Vesti.kz.

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Это случилось на 45-й минуте домашнего матча с «Белшиной», который идет в эти минуты. В концовке первого тайма Васильев сделал счет 3:0.

Ранее Васильев забивал «Слуцку» (1:1) и «Неману» (2:4). Всего на счету 23-летнего казахстанца теперь 13 матчей в сезоне, в которых он отличился три раза, отдал два ассиста, получил две желтые и одну красную карточки. Права на его трансфер принадлежат действующему чемпиону «Динамо-Брест», а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.

Зимой к «Руху» вместе с Васильевым присоединился и казахстанский тренер Андрей Ферапонтов. Он стал ассистентом белоруса Александра Седнева, которому ранее помогал в «Актобе».

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