Казахстанский футболист забил третий гол в сезоне за белорусский клуб

Это случилось на 45-й минуте домашнего матча с «Белшиной», который идет в эти минуты. В концовке первого тайма Васильев сделал счет 3:0.

Ранее Васильев забивал «Слуцку» (1:1) и «Неману» (2:4). Всего на счету 23-летнего казахстанца теперь 13 матчей в сезоне, в которых он отличился три раза, отдал два ассиста, получил две желтые и одну красную карточки. Права на его трансфер принадлежат действующему чемпиону «Динамо-Брест», а в нынешнем клубе он играет на правах аренды.