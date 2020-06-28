«Челси» победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии

Ранее были определены еще два полуфиналиста Кубка Англии: «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Норвич» (2:1), «Арсенал» оказался сильнее «Шеффилда Юнайтед» (2:1). Позднее в воскресенье состоится последний четвертьфинальный матч — «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Полуфинальные пары будут определены по итогам жеребьевки.