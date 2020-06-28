«Челси» победил «Лестер» и вышел в полуфинал Кубка Англии
ТАСС, 28 июня. Лондонский «Челси» выиграл в гостях у «Лестера» со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира.
ТАСС, 28 июня. Лондонский «Челси» выиграл в гостях у «Лестера» со счетом 1:0 в четвертьфинальном матче Кубка Англии по футболу и вышел в полуфинал турнира.
Единственный мяч в матче на 63-й минуте забил полузащитник «Челси» Росс Баркли.
Ранее были определены еще два полуфиналиста Кубка Англии: «Манчестер Юнайтед» в дополнительное время обыграл «Норвич» (2:1), «Арсенал» оказался сильнее «Шеффилда Юнайтед» (2:1). Позднее в воскресенье состоится последний четвертьфинальный матч — «Ньюкасл» примет «Манчестер Сити». Полуфинальные пары будут определены по итогам жеребьевки.
Полуфиналы пройдут 18 и 19 июля, финальный матч — 1 августа.
Действующим обладателем Кубка Англии является «Манчестер Сити». Чаще всего трофей выигрывал «Арсенал» (13 раз).