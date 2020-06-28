Футболисты «Тобола» заболели коронавирусом?

Также еще несколько человек простудились и не могут полноценно тренироваться. Всего восемь игроков костанайцев имеют жалобы на плохое состояние здоровья.

В понедельник, 29 июня, «Тобол» всей командой будет сдавать тест на наличие коронавируса.

Ранее стало известно, что у трех игроков «Кайсара» есть подозрения на COVID-2019, а один легионер не смог вернуться в Казахстан из-за болезни.