Футболисты «Тобола» заболели коронавирусом?
Трое футболистов «Тобола» слегли в больницу с подозрением на пневмонию, передает корреспондент Vesti.kz.
Трое футболистов «Тобола» слегли в больницу с подозрением на пневмонию, передает корреспондент Vesti.kz.
Также еще несколько человек простудились и не могут полноценно тренироваться. Всего восемь игроков костанайцев имеют жалобы на плохое состояние здоровья.
В понедельник, 29 июня, «Тобол» всей командой будет сдавать тест на наличие коронавируса.
Ранее стало известно, что у трех игроков «Кайсара» есть подозрения на COVID-2019, а один легионер не смог вернуться в Казахстан
КПЛ возобновится 1 июля матчами третьего тура. Игры будут проходить без зрителей и по новым правилам.