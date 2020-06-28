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21:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Между игроками «Барселоны» и Сетьеном произошёл конфликт после матча с «Сельтой»

Игроки «Барселоны» после матча 32-го тура чемпионата Испании с «Сельтой» (2:2) высказали претензии главному тренеру команды Энрике Сетьену, сообщает Marca.

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Источник: AP 2020
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9
фотографий
9
фотографий
В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

По данным источника, конфликт произошёл в раздевалке. Футболисты упрекали тренера в некоторых тактических решениях. Также игроки не согласны с некоторыми методами работы тренера и считают, что не добьются успеха, если ничего не изменится.

«Барселона», набрав в 32 турах 69 очков, занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. Идущий вторым мадридский «Реал» отстаёт на одно очко и имеет одну игру в запасе.

Следующий матч «Барселона» проведёт 30 июня с мадридским «Атлетико». Встреча пройдёт в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».

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Сельта
2:2
Первый тайм: 0:1
Барселона
Футбол, Испания, Тур 3227.06.2020, 18:00 (МСК UTC+3)Abanca-Balaidos
Главные тренеры
Оскар ГарсияКике Сетьен
Голы
Федор Смолов(Окай Йокушлу)50′
Луис Суарес(Лионель Месси)20′
Яго Аспас88′
Луис Суарес(Лионель Месси)67′
Составы команд
13Рубен Бланко
1Марк-Андре тер Штеген
16Хорхе Саэнс
2Нелсон Семеду
18Джозеф Айду
3Жерар Пике
90+5′
20Кевин Васкес
23Самюэль Юмтити
53′
6Денис Суарес
4Иван Ракитич
10Яго Аспас
89′
22Артуро Видаль
4Нестор Араухо
61′73′
10Лионель Месси
21Джейсон Мурильо
18Жорди Альба
12′81′
5Окай Йокушлу
60′
24Хуниор Фирпо
12Рафинья
28Рики Пуч
86′
9Федор Смолов
60′
8Артур
14Филип Брадарич
9Луис Суарес
81′
23Брайс Мендес
34′60′
17Антуан Гризманн
3Нолито
31Ансу Фати
69′
29Хакобо Гонсалес
81′
19Мартин Брэйтуэйт
82′
22Санти Мина
Статистика
3Желтые карточки4
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
10Удары (всего)18
6Удары в створ2
0Штанги, перекладины0
3Угловые8
19Фолы10
2Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяГильермо Куадра Фернандес(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
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  • Автогол
  • Гол с пенальти
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  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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