«Милан» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии
ТАСС, 28 июня. «Милан» победил «Рому» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
ТАСС, 28 июня. «Милан» победил «Рому» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.
Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.
«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, «Рома» располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре «Милан» 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, «Рома» 2 июля дома примет «Удинезе».
Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.
|Стефано Пиоли
|Паулу Фонсека
|Анте Ребич
|76′
|Хакан Чалханоглу
|89′
|99
|Джанлуиджи Доннарумма
|83
|Антонио Миранте
|12
|Андреа Конти
|2
|Давиде Дзаппакоста
|13
|Алессио Романьоли
|6
|Крис Смоллинг
|19
|Тео Эрнандез
|23
|Джанлука Манчини
|24
|Симон Кьер
|37
|Леонардо Спинаццола
|4
|Исмаэль Беннасер
|21
|Жордан Верету
90+1′
|79
|Франк Кессье
|4
|Бриан Кристанте
81′
|10
|Хакан Чалханоглу
|27
|Хавьер Пасторе
|5
|Джакомо Бонавентура
54′
|7
|Лоренцо Пеллегрини
22′81′
|39
|Лукас Пакета
|42
|Амаду Диавара
|7
|Самуэль Кастильехо
41′54′
|77
|Генрих Мхитарян
69′
|56
|Алексис Салемакерс
|8
|Диего Перотти
|18
|Анте Ребич
62′78′
|9
|Эдин Джеко
70′
|17
|Рафаэл Леан
|19
|Никола Калинич
|99
|Джастин Клайверт
58′
|31
|Карлес Перес
|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|13
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|9
|Фолы
|17
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Пьеро Джакомелли(Италия)