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21:09 (мск), источник: ТАСС

«Милан» обыграл «Рому» в матче чемпионата Италии

ТАСС, 28 июня. «Милан» победил «Рому» со счетом 2:0 в домашнем матче 28-го тура чемпионата Италии по футболу.

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Источник: AFP 2020

Первый гол в матче забил нападающий хозяев Анте Ребич на 78-й минуте. Для хорватского форварда этот гол стал восьмым в итальянском чемпионате. На 88-й минуте полузащитник «Милана» Хакан Чалханоглу реализовал пенальти.

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«Милан» взял реванш за поражение в первом круге турнира — в девятом туре чемпионата «Рома» дома победила со счетом 2:1.

«Милан» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 42 очка после 28 игр, «Рома» располагается на пятой позиции, имея на счету 48 очков после 28 матчей. В следующем туре «Милан» 1 июля в гостях сыграет со СПАЛом, «Рома» 2 июля дома примет «Удинезе».

Чемпионат Италии возобновился 20 июня. Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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Милан
2:0
Первый тайм: 0:0
Рома
Футбол, Италия, Тур 2828.06.2020, 18:15 (МСК UTC+3)Giuseppe Meazza
Главные тренеры
Стефано ПиолиПаулу Фонсека
Голы
Анте Ребич76′
Хакан Чалханоглу89′
Составы команд
99Джанлуиджи Доннарумма
83Антонио Миранте
12Андреа Конти
2Давиде Дзаппакоста
13Алессио Романьоли
6Крис Смоллинг
19Тео Эрнандез
23Джанлука Манчини
24Симон Кьер
37Леонардо Спинаццола
4Исмаэль Беннасер
21Жордан Верету
90+1′
79Франк Кессье
4Бриан Кристанте
81′
10Хакан Чалханоглу
27Хавьер Пасторе
5Джакомо Бонавентура
54′
7Лоренцо Пеллегрини
22′81′
39Лукас Пакета
42Амаду Диавара
7Самуэль Кастильехо
41′54′
77Генрих Мхитарян
69′
56Алексис Салемакерс
8Диего Перотти
18Анте Ребич
62′78′
9Эдин Джеко
70′
17Рафаэл Леан
19Никола Калинич
99Джастин Клайверт
58′
31Карлес Перес
Статистика
2Желтые карточки2
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
13Удары (всего)5
6Удары в створ1
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
9Фолы17
1Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяПьеро Джакомелли(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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