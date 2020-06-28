Футболисты «Ислочи» победили «Городею» в чемпионате Беларуси по футболу

В последнем воскресном матче футболисты «Ислочи» обыграли в гостях «Городею» со счетом 2:0. Подопечные Виталия Жуковского открыли счет уже на 3-й минуте после эффектного удара Александра Макася. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но не смогли поразить ворота Егора Хаткевича. А на 54-й минуте городейцы упустили Момо Янсане, который убежал от защитников и установил окончательный результат.