Футболисты «Ислочи» победили «Городею» в чемпионате Беларуси по футболу
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу завершилась программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу завершилась программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В последнем воскресном матче футболисты «Ислочи» обыграли в гостях «Городею» со счетом 2:0. Подопечные Виталия Жуковского открыли счет уже на 3-й минуте после эффектного удара Александра Макася. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но не смогли поразить ворота Егора Хаткевича. А на 54-й минуте городейцы упустили Момо Янсане, который убежал от защитников и установил окончательный результат.
Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.
Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (15), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).
Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.
В следующем туре встречаются:
3 июля. «Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Брест);.
4 июля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь»;.
5 июля. «Минск» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Минск).
|Олег Радушко
|Виталий Жуковский
|Александр Макась
|3′
|Момо Янсане
|54′
|1
|Игорь Довгялло
|1
|Егор Хаткевич
|3
|Дмитрий Игнатенко
|5
|Александр Папуш
|11
|Андрей Сорокин
|6
|Сергей Концевой
|12
|Милан Йоксимович
|17
|Сергей Карпович
|16
|Кирилл Павлючек
|25
|Игорь Кузьменок
|72
|Александр Позняк
18′
|14
|Сандро Цвейба
|28
|Лазар Сайчич
|15
|Дмитрий Комаровский
|94
|Сергей Архипов
|99
|Момо Янсане
|4
|Семен Шестиловский
30′54′
|7
|Александр Быченок
56′65′
|21
|Юрий Воловик
|21
|Вадим Мельник
|20
|Дмитрий Байдук
57′
|91
|Олег Патоцкий
90′
|19
|Михаил Шибун
67′
|30
|Климентий Гаврилов
|30
|Денис Яскович
75′
|27
|Александр Макась
68′
|53
|Артем Волович
|10
|Николай Януш
|3
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|16
|1
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|6
|0
|Фолы
|0
|0
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Виктор Шимусик(Беларусь)