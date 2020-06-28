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22:47 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Ислочи» победили «Городею» в чемпионате Беларуси по футболу

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по футболу завершилась программа 15-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В последнем воскресном матче футболисты «Ислочи» обыграли в гостях «Городею» со счетом 2:0. Подопечные Виталия Жуковского открыли счет уже на 3-й минуте после эффектного удара Александра Макася. Во второй половине игры хозяева много атаковали, но не смогли поразить ворота Егора Хаткевича. А на 54-й минуте городейцы упустили Момо Янсане, который убежал от защитников и установил окончательный результат.

Результаты остальных встреч 15-го тура: БАТЭ (Борисов) — «Динамо» (Минск) — 0:2, «Минск» — «Шахтер» (Солигорск) — 1:1, «Неман» (Гродно) — «Динамо» (Брест) — 1:0, «Энергетик-БГУ» (Минск) — «Славия» (Мозырь) — 5:0, «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1.

Турнирное положение: БАТЭ (Борисов) — 30 очков (15 матчей), «Шахтер» (Солигорск) — 27 (15), «Энергетик-БГУ» (Минск) — 26 (15), «Неман» — 26 (14), «Торпедо-БелАЗ» — 26 (15), «Динамо» (Брест) — 25 (15), «Динамо» (Минск) — 23 (15), «Ислочь» (Минский район) — 23 (15), «Витебск» — 21 (15), «Слуцк» — 18 (15), «Славия» (Мозырь) — 18 (15), «Рух» (Брест) — 16 (14), «Городея» — 15 (15), «Минск» — 14 (13), «Смолевичи» — 10 (14), «Белшина» (Бобруйск) — 6 (14).

Список лучших бомбардиров возглавляет узбекский форвард «Энергетика-БГУ» Джасурбек Яхшибоев, забивший девять мячей.

В следующем туре встречаются:

3 июля. «Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Брест);.

4 июля. БАТЭ — «Энергетик-БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь»;.

5 июля. «Минск» — «Белшина», «Торпедо-БелАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Минск).

Городея
0:2
Первый тайм: 0:1
Ислочь
Футбол, Беларусь, 15-й тур28.06.2020, 20:00 (МСК UTC+3)Городея
Главные тренеры
Олег РадушкоВиталий Жуковский
Голы
Александр Макась3′
Момо Янсане54′
Составы команд
1Игорь Довгялло
1Егор Хаткевич
3Дмитрий Игнатенко
5Александр Папуш
11Андрей Сорокин
6Сергей Концевой
12Милан Йоксимович
17Сергей Карпович
16Кирилл Павлючек
25Игорь Кузьменок
72Александр Позняк
18′
14Сандро Цвейба
28Лазар Сайчич
15Дмитрий Комаровский
94Сергей Архипов
99Момо Янсане
4Семен Шестиловский
30′54′
7Александр Быченок
56′65′
21Юрий Воловик
21Вадим Мельник
20Дмитрий Байдук
57′
91Олег Патоцкий
90′
19Михаил Шибун
67′
30Климентий Гаврилов
30Денис Яскович
75′
27Александр Макась
68′
53Артем Волович
10Николай Януш
Статистика
3Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)16
1Удары в створ5
0Штанги, перекладины0
5Угловые6
0Фолы0
0Офсайды0
Судейская бригада
Главный судьяВиктор Шимусик(Беларусь)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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