«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу
ТАСС, 29 июня. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эспаньол» со счетом 1:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании.
ТАСС, 29 июня. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эспаньол» со счетом 1:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании.
Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник «Реала» Каземиро (45-я минута).
«Реал» в 104-й раз победил «Эспаньол» в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.
Победа в матче позволила «Реалу» выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке «Барселона» отстает на два очка. «Эспаньол» идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.
В других матчах игрового дня «Леванте» победил «Бетис» (4:2), «Вильярреал» на домашнем поле переиграл «Валенсию» (2:0), «Эйбар» в гостях оказался сильнее «Гранады» (2:1).
Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей
|Франсиско Руфете
|Зинедин Зидан
|Каземиру(Карим Бензема)
|45′
|13
|Родригес Диего Лопес
|13
|Тибо Куртуа
|18
|Леандро Кабрера
|2
|Даниэль Карвахаль
|20
|Бернардо Эспиноса
|4
|Серхио Рамос
|34
|Виктор Гомес
|5
|Рафаэль Варан
|21
|Марк Рока
|12
|Марселу
|11
|Гомес Рауль де Томас
|8
|Тони Кроос
|15
|Сильва Давид Лопес
84′
|14
|Каземиру
|26
|Поль Лосано
|15
|Федерико Вальверде
|17
|Дидак Вила
45′
|9
|Карим Бензема
|3
|Адрия Педроса
68′
|22
|Франсиско Роман Иско
64′
|10
|Серхи Дардер
69′
|27
|Родригу
|33
|Нико Меламед
|7
|Эден Азар
63′
|7
|У Лэй
57′
|25
|Винисиус Жуниор
87′
|14
|Оскар Мелендо
|23
|Адриан Эмбарба
69′
|12
|Хонатан Кальери
|1
|Желтые карточки
|1
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|8
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|6
|0
|Штанги, перекладины
|0
|0
|Угловые
|5
|19
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|3
|Главный судья
|Антонио Матеу Лаос(Испания)