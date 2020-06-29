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01:04 (мск), источник: ТАСС

«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

ТАСС, 29 июня. Футболисты мадридского «Реала» обыграли «Эспаньол» со счетом 1:0 в гостевом матче 32-го тура чемпионата Испании.

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Источник: AP 2020

Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник «Реала» Каземиро (45-я минута).

«Реал» в 104-й раз победил «Эспаньол» в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.

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Победа в матче позволила «Реалу» выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке «Барселона» отстает на два очка. «Эспаньол» идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.

В других матчах игрового дня «Леванте» победил «Бетис» (4:2), «Вильярреал» на домашнем поле переиграл «Валенсию» (2:0), «Эйбар» в гостях оказался сильнее «Гранады» (2:1).

Чемпионат Испании возобновился 11 июня. Все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса. Командам разрешено делать по пять замен.

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0:1
Первый тайм: 0:1
Реал
Футбол, Испания, Тур 3228.06.2020, 23:00 (МСК UTC+3)RCDE Stadium
Главные тренеры
Франсиско РуфетеЗинедин Зидан
Голы
Каземиру(Карим Бензема)45′
Составы команд
13Родригес Диего Лопес
13Тибо Куртуа
18Леандро Кабрера
2Даниэль Карвахаль
20Бернардо Эспиноса
4Серхио Рамос
34Виктор Гомес
5Рафаэль Варан
21Марк Рока
12Марселу
11Гомес Рауль де Томас
8Тони Кроос
15Сильва Давид Лопес
84′
14Каземиру
26Поль Лосано
15Федерико Вальверде
17Дидак Вила
45′
9Карим Бензема
3Адрия Педроса
68′
22Франсиско Роман Иско
64′
10Серхи Дардер
69′
27Родригу
33Нико Меламед
7Эден Азар
63′
7У Лэй
57′
25Винисиус Жуниор
87′
14Оскар Мелендо
23Адриан Эмбарба
69′
12Хонатан Кальери
Статистика
1Желтые карточки1
0Красные карточки0
0Голевые моменты0
8Удары (всего)14
5Удары в створ6
0Штанги, перекладины0
0Угловые5
19Фолы13
0Офсайды3
Судейская бригада
Главный судьяАнтонио Матеу Лаос(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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