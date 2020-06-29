«Реал» обыграл «Эспаньол» и вышел на первое место в чемпионате Испании по футболу

Источник: AP 2020

Единственный гол с передачи пяткой Карима Бензема забил полузащитник «Реала» Каземиро (45-я минута).

«Реал» в 104-й раз победил «Эспаньол» в чемпионатах Испании, это рекорд по количеству побед одной команды над другой.

Победа в матче позволила «Реалу» выйти на чистое первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, мадридский клуб набрал 71 очко в 32 матчах. Идущая на второй строчке «Барселона» отстает на два очка. «Эспаньол» идет на последнем, 20-м месте, имея в активе 24 очка в 32 матчах.

В других матчах игрового дня «Леванте» победил «Бетис» (4:2), «Вильярреал» на домашнем поле переиграл «Валенсию» (2:0), «Эйбар» в гостях оказался сильнее «Гранады» (2:1).