«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии
Футболисты миланского «Интера» обыграли «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Футболисты миланского «Интера» обыграли «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча в Парме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера», в составе которого голы забили Стефан де Врей (84-я минута) и Алессандро Бастони (87). У хозяев отличился Жервиньо (15).
«Интер» (61 очко) идет в турнирной таблице на третьем месте, «Парма» (39) — на восьмом.
|Роберто Д`Аверса
|Антонио Конте
|Жерве Яо Куасси Жервинью(Юрай Куцка)
|15′
|Стефан де Фрай(Лаутаро Мартинес)
|84′
|Алессандро Бастони(Виктор Моузес)
|87′
|1
|Луиджи Сепе
|1
|Самир Ханданович
|22
|Бруну Алвеш
|6
|Стефан де Фрай
|19
|Ясмин Куртич
88′
|33
|Данило Д`Амброзио
|33
|Юрай Куцка
49′85′
|5
|Роберто Гальярдини
49′
|44
|Деян Кулушевски
|23
|Николо Барелла
|11
|Андреас Корнелиус
|9
|Ромелу Лукаку
|3
|Кастриот Дермаку
30′77′
|2
|Диего Годин
71′73′
|5
|Васко Реджини
|95
|Алессандро Бастони
|16
|Венсан Лаурини
86′
|34
|Кристиано Бираги
69′
|36
|Маттео Дармиан
|15
|Эшли Янг
|28
|Риккардо Гальоло
45′
|24
|Кристиан Эриксен
69′
|97
|Джузеппе Пеццелла
|7
|Алексис Санчес
|21
|Маттео Скоццарелла
55′
|10
|Лаутаро Мартинес
27′89′
|10
|Эрнани
|20
|Борха Валеро
|27
|Жерве Яо Куасси Жервинью
86′
|87
|Антонио Кандрева
69′
|15
|Гастон Бругман
|11
|Виктор Моузес
90+2′
|3
|Желтые карточки
|4
|1
|Красные карточки
|1
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|24
|2
|Удары в створ
|7
|0
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|9
|10
|Фолы
|13
|1
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Фабио Мареска(Италия)