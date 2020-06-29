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09:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Интер» одержал волевую победу над «Пармой» в чемпионате Италии

Футболисты миланского «Интера» обыграли «Парму» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

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Источник: AP 2020

Встреча в Парме завершилась со счетом 2:1 в пользу «Интера», в составе которого голы забили Стефан де Врей (84-я минута) и Алессандро Бастони (87). У хозяев отличился Жервиньо (15).

«Интер» (61 очко) идет в турнирной таблице на третьем месте, «Парма» (39) — на восьмом.

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Парма
1:2
Первый тайм: 1:0
Интер
Футбол, Италия, Тур 2828.06.2020, 22:45 (МСК UTC+3)Ennio Tardini
Главные тренеры
Роберто Д`АверсаАнтонио Конте
Голы
Жерве Яо Куасси Жервинью(Юрай Куцка)15′
Стефан де Фрай(Лаутаро Мартинес)84′
Алессандро Бастони(Виктор Моузес)87′
Составы команд
1Луиджи Сепе
1Самир Ханданович
22Бруну Алвеш
6Стефан де Фрай
19Ясмин Куртич
88′
33Данило Д`Амброзио
33Юрай Куцка
49′85′
5Роберто Гальярдини
49′
44Деян Кулушевски
23Николо Барелла
11Андреас Корнелиус
9Ромелу Лукаку
3Кастриот Дермаку
30′77′
2Диего Годин
71′73′
5Васко Реджини
95Алессандро Бастони
16Венсан Лаурини
86′
34Кристиано Бираги
69′
36Маттео Дармиан
15Эшли Янг
28Риккардо Гальоло
45′
24Кристиан Эриксен
69′
97Джузеппе Пеццелла
7Алексис Санчес
21Маттео Скоццарелла
55′
10Лаутаро Мартинес
27′89′
10Эрнани
20Борха Валеро
27Жерве Яо Куасси Жервинью
86′
87Антонио Кандрева
69′
15Гастон Бругман
11Виктор Моузес
90+2′
Статистика
3Желтые карточки4
1Красные карточки1
0Голевые моменты0
10Удары (всего)24
2Удары в створ7
0Штанги, перекладины0
1Угловые9
10Фолы13
1Офсайды2
Судейская бригада
Главный судьяФабио Мареска(Италия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
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