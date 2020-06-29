Goal: Пьянич подписал контракт с «Барселоной»

О трансфере объявят сегодня, 29 июня. В обмен на Пьянича «Ювентус» получит полузащитника «Барселоны» Артура, который, по информации итальянских СМИ, подписал контракт с туринцами до 2025 года. Также каталонцы доплатят 10 миллионов евро.