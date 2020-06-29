Хави: Я готовлюсь возглавить «Барселону»

Источник: AP 2020

Ранее сообщалось, что ему поступало предложение после увольнения Эрнесто Вальверде, но он не захотел уходить из своего клуба в середине сезона.

— Моя самая большая мечта — стать главным тренером «Барселоны», — цитирует испанца Sport.es. — Хочу вернуться в клуб, чтобы добиться успеха. Я бы хотел иметь все условия, чтобы начать с нуля. Я и мой тренерский штаб готовимся к этому. Хотел бы иметь возможность принимать футбольные решения в «Барселоне».

Вариант с возвращением в клуб после выборов президента был бы идеальным. В январе «Барселона» обращалась ко мне, но тогда ни обстоятельства, ни время не подходили мне. Надеюсь, что они позовут меня ещё раз.