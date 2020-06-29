Текущие события
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Гранада
Эйбар
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Удинезе
Аталанта
23
Футбол. Зарубежный
28.06
Сампдория
Болонья
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
15Первая победа Николича
09:55 (мск), источник: ТАСС

Тесты 18 футболистов MLS дали положительный результат на коронавирус с начала июня

ТАСС, 29 июня. Тесты 18 игроков и шести сотрудников клубов cевероамериканской Главной футбольной лиги (MLS) дали положительный результат на коронавирус после возобновления полных командных тренировок 4 июня. Об этом сообщает пресс-служба турнира.

Наверх
Источник: AP 2020

Всего за это время было протестировано 668 игроков. Отмечается, что футболисты и персонал проходят тестирование до поездки в Орландо, где состоится турнир MLS is Back, и по прибытии во Флориду. На сегодняшний день 329 человек прошли тесты после прибытия, и два из них были положительными, оба принадлежат игрокам.

В заявлении лиги сообщается, что все члены клубов, чьи тесты на COVID-19 окажутся положительными во время пребывания в Орландо, будут переведены в изолятор отеля, где будут ежедневно получать дистанционное обслуживание от поставщика медицинских услуг, включая мониторинг симптомов и регулярное повторное тестирование.

Во время загрузки произошла ошибка.

Турнир MLS is Back пройдет с 8 июля по 11 августа во Флориде, 26 команд будут распределены на шесть групп, в ходе группового этапа команды проведут по три матча за 16 дней. Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучших клуба, занявших третье место, выйдут в 1/8 финала. В матчах плей-офф при ничейном счете соперники будут определять сильнейшего в серии пенальти без дополнительного времени.

Все набранные очки будут засчитаны в турнирной таблице регулярного сезона MLS, а победитель получит право выступить в Лиге чемпионов КОНКАКАФ 2021 года. Регулярный сезон MLS, в котором на данный момент сыграно два тура, планируется возобновить после турнира.

Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб Нурмагомедов собирается сделать важное заявление о своем будущем
Кричавший "Слава Украине" футболист собирается играть за российский клуб
Пойманный VAR: видеопросмотры спасли РПЛ от судейских скандалов
Талалаев сменил Божовича на посту тренера «Крыльев Советов»
Пятка Бензема приблизила Зидана к чемпионскому титулу
Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем «Ростов» — «Сочи»
Хави: Я готовлюсь возглавить «Барселону»
Назначен главный арбитр матча ЦСКА — «Спартак»
Уткин — о памятнике Черенкову: Просто катастрофа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь