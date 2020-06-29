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09:58 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистам казахстанского клуба урезали зарплату наполовину

Футболистам и тренерам «Байконура» из первой лиги Казахстана урезали зарплату на 50 процентов, сообщает Meta-ratings.kz.

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При этом зарплаты игроков не превышают 200−400 тысяч тенге.

Коллектив отрицательно воспринял информацию о сокращении окладов, что отразилось на настрое «Байконура» на контрольные матчи с «Кайсаром». Одну из встреч фарм-клуб проиграл кызылординцам со счетом 0:9.

В следующем матче «Байконур» смог собраться и дал бой основной команде, уступив со счетом 3:5.

Напомним, чемпионат Казахстана возобновится 1 июля, в то время как матчи первой и второй лиг пройдут не ранее 1 августа.

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