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10:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Валенсию»

Бывший главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде может возглавить «Валенсию», сообщает радио Onda Cero.

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Источник: AP 2020

Ранее специалист уже возглавлял «летучих мышей» с декабря 2012 по июнь 2013 года.

По информации источника, Вальверде вместе со своим помощником Джоном Аспиазу на данный момент заняты поиском жилья в Валенсии. Данный факт может быть связан с возможным возвращением специалиста на тренерский мостик «Валенсии».

В текущем сезоне главным тренером «Валенсии», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, является Альберт Селадес.

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