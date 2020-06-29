Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Валенсию»
Бывший главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде может возглавить «Валенсию», сообщает радио Onda Cero.
Бывший главный тренер футбольного клуба «Барселона» Эрнесто Вальверде может возглавить «Валенсию», сообщает радио Onda Cero.
Ранее специалист уже возглавлял «летучих мышей» с декабря 2012 по июнь 2013 года.
По информации источника, Вальверде вместе со своим помощником Джоном Аспиазу на данный момент заняты поиском жилья в Валенсии. Данный факт может быть связан с возможным возвращением специалиста на тренерский мостик «Валенсии».
В текущем сезоне главным тренером «Валенсии», за которую выступает российский полузащитник Денис Черышев, является Альберт Селадес.