Бывший тренер «Барселоны» Вальверде может возглавить «Валенсию»

Ранее специалист уже возглавлял «летучих мышей» с декабря 2012 по июнь 2013 года.

По информации источника, Вальверде вместе со своим помощником Джоном Аспиазу на данный момент заняты поиском жилья в Валенсии. Данный факт может быть связан с возможным возвращением специалиста на тренерский мостик «Валенсии».