Без «Иртыша» и зрителей, но с новой таблицей. Превью к первому туру КПЛ после возобновления

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Футбол. Премьер-лига. Тур 3

1 июля (среда)

«Тобол» — «Каспий»

Актаусцы в первых двух турах не разжились очками, поэтому постараются в этой игре хотя бы не проиграть. Но выстоять в гостях шансы у них невелики. Все-таки у костанайцев более мастеровитая команда, жаждущая в текущем чемпионате финишировать не ниже третьего места. Думается, подопечные Григория Бабаяна своего не упустят.

Прежде соперники встречались восемь раз: «Тобол» выиграл четыре матча при одной ничьей и трех поражениях с разницей мячей 14−5. Причем все его победы пришлись на домашние игры. Самая крупная была зафиксирована в 1996 году, когда клуб из Костаная забил пять безответных мячей.

«Кайсар» — «Тараз»

Очень интересное противостояние. Одна из самых играющих команд чемпионата принимает самый закрытый клуб. Не секрет, что Владимир Никитенко умеет ставить игру от обороны, своему тренерскому взгляду он не изменяет и в «Таразе». Определенно, гости будут уповать на контратаки. Другое дело, сработает ли их план, поскольку у кызылординцев хватает квалифицированных исполнителей, способных решить исход поединка. Да, стан «волков» покинули несколько игроков, но навряд ли они от этого стали слабее. Внутренних ресурсов им вполне хватает ровно провести сезон.

Прежде стороны сыграли 45 матчей, в которых «Кайсар» одержал 17 побед при шести ничьих и 22 неудачах с разницей мячей 46−51. Самая крупная виктория кызылординцев пришлась на 1999 год, когда они взяли верх со счетом 6:1.

«Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес»

Встретятся равные по силам противники, соседствующие в турнирной таблице. Петропавловцы с нулем в графе «очки» занимают десятое место, а синегорцы с тремя поражениями в пассиве располагаются на последней, 11-й строчке. Самый неудачный матч кокшетаусцы провели против «Кайрата» в рамках перенесенного 21-го тура, пропустив пять безответных мячей в Алматы. Наверняка, команда Андрея Карповича извлекла из этого разгрома полезный урок, так что против «Кызыл-Жар СК» должна сыграть по-другому — не только думать о сохранности своих ворот, но и диктовать оппоненту свои условия на поле. Посмотрим, что у нее получится.

В статистике личных встреч минимальное превосходство имеет «Кызыл-Жар СК», на его счету 12 побед при восьми ничьих и 11 поражениях с разницей мячей 45−38. Самая крупная победа также в активе петропавловской команды, выигравшей в 2002 году на своем поле — 5:0.

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«Ордабасы» — «Шахтер»

После тренерской рокировки команды обычно первые несколько игр проводят хорошо. Возможно, и карагандинцам при новом рулевом Константине Горовенко удастся успешно противостоять «Ордабасы». Тем более во втором туре переигрывали «Кайрат» (1:0). Правда, шымкентцам нужно реабилитироваться перед болельщиками за поражение в том же втором туре в Таразе (2:3), когда, откровенно говоря, сыграли спустя рукава. Но, учитывая, что в родных стенах шымкентцы всегда смотрятся боевито, то оступиться в этот раз не должны.

В «личке» преимущество на стороне южан — 22 победы, 13 ничьих и 16 поражений, разница мячей 57−52. В сезоне 2013 года «Ордабасы» одержал самую крупную победу над «Шахтером» — 4:0.

«Кайрат» — «Жетысу».

Центральная игра тура. Алматинцы сыграли на один матч больше, а потому и располагаются в таблице выше — на втором месте, набрав шесть очков. Талдыкорганцы с отставанием на два пункта идут четвертыми. Но в отличии от «Кайрата» они не знают поражений, при этом сохраняют свои ворота на замке. И будут большими молодцами, если и в третьей игре не пропустят. И все же фаворитом противостояния следует считать «Кайрат», потому что у хозяев более молодая и амбициозная команда, которая значительно превышает семиреченскую по общей стоимости состава (19,83 и 8,23 миллиона евро соответственно).

«Кайрат» дома выиграл 15 игр из 22 при трех ничьих и четырех поражениях.