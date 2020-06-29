Экс-игрок «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар»
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на сайте австралийского клуба.
Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на сайте австралийского клуба.
Фаулер возглавил команду в апреле 2019 года.
«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, главный тренер Робби Фаулер и его помощник Тони Грант не вернутся в клуб», — говорится в сообщении «Брисбен Роар».
Отмечается, что имя нового главного тренера команды будет названо после окончания сезона.