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11:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Экс-игрок «Ливерпуля» Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар»

Бывший футболист «Ливерпуля» и сборной Англии Робби Фаулер покинул пост главного тренера «Брисбен Роар», сообщается на сайте австралийского клуба.

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Источник: Спорт РИА Новости

Фаулер возглавил команду в апреле 2019 года.

«Учитывая текущую ситуацию с коронавирусом, главный тренер Робби Фаулер и его помощник Тони Грант не вернутся в клуб», — говорится в сообщении «Брисбен Роар».

Отмечается, что имя нового главного тренера команды будет названо после окончания сезона.

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