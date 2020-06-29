Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Все события
Фоторепортажи
10«Сочи» разгромил молодежь «Ростова»
15Первая победа Николича
11:46 (мск), источник: Чемпионат.com

25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом

Главный тренер «Кайсара» Стойчо Младенов рассказал о вспышке коронавируса в клубе.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 11:33 MSK, 29.06
Инфицировано641 156+6 719
16.06
8248
17.06
7843
18.06
7790
19.06
7972
20.06
7889
21.06
7728
22.06
7600
23.06
7425
24.06
7176
25.06
7113
26.06
6800
27.06
6852
28.06
6791
29.06
6719
16.0629.06
Скончалось9 166+93
16.06
193
17.06
194
18.06
182
19.06
181
20.06
161
21.06
109
22.06
95
23.06
153
24.06
154
25.06
92
26.06
176
27.06
188
28.06
104
29.06
93
16.0629.06
Выздоровело403 430+4 343
16.06
9767
17.06
10036
18.06
9621
19.06
10443
20.06
10186
21.06
5119
22.06
4705
23.06
12013
24.06
12393
25.06
6342
26.06
8988
27.06
9200
28.06
5735
29.06
4343
16.0629.06
Инфицировано10 154 984+160 778
15.06
127191
16.06
119602
17.06
139492
18.06
175538
19.06
141575
20.06
173921
21.06
126963
22.06
161111
23.06
145231
24.06
165103
25.06
166762
26.06
179038
27.06
195673
28.06
178960
15.0628.06
Скончалось502 048+3 024
15.06
3356
16.06
3489
17.06
6823
18.06
5269
19.06
5001
20.06
6026
21.06
4364
22.06
3865
23.06
4218
24.06
5104
25.06
5116
26.06
6633
27.06
5040
28.06
4428
15.0628.06
Выздоровело5 147 436+85 291
15.06
68295
16.06
99609
17.06
83487
18.06
120295
19.06
82314
20.06
89272
21.06
113682
22.06
67977
23.06
100530
24.06
104681
25.06
109127
26.06
95047
27.06
109246
28.06
103097
15.0628.06

«10 игроков “Кайсара” сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, “Байконура”, то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус. Будет ли “Кайсар” играть? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждём решения», — приводит слова Младенова Sports.kz.


Вирусные заболевания: как иммунная система борется с ними
Голос Америки

1 июля «Кайсар» должен был сыграть с «Таразом» в 3-м туре казахстанской Премьер-лиги. Встреча должна была состояться в городе Кызылорда на стадионе имени Гани Муратбаева.

Во время загрузки произошла ошибка.
Кайсар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
 У Неймара появилась новая горячая подружка!
Эта красотка променяла гонки на фильмы для взрослых!
Пойманный VAR: видеопросмотры спасли РПЛ от судейских скандалов
Овечкина признали лучшей хоккейной «восьмеркой» в истории
Пятка Бензема приблизила Зидана к чемпионскому титулу
Черчесов прокомментировал ситуацию с матчем «Ростов» — «Сочи»
Хави: Я готовлюсь возглавить «Барселону»
Уткин — о памятнике Черенкову: Просто катастрофа
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь