25 футболистов казахстанского клуба заразились коронавирусом

«10 игроков “Кайсара” сдали положительные анализы на коронавирус, если считать и футболистов молодёжной команды, “Байконура”, то общее количество инфицированных составляет 25 человек. Я и представители моего тренерского штаба, а также Александар Колев, прибывшие из Болгарии, сдали отрицательные анализы на коронавирус. Будет ли “Кайсар” играть? Не знаем. Сегодня тренировку отменили, ждём решения», — приводит слова Младенова Sports.kz.