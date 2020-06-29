«Астана» объявила об уходе нападающего за 1,6 миллиона евро

Ранее сообщалось, что форвард вернется в расположение французской «Тулузы», которой принадлежат права на игрока. Команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Франции.

За «Астану» Мубеле провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Игрок пропустил игры из-за травм, а также не смог помочь казахстанской команде на старте нынешнего сезона. Его трансферная стоимость за год, проведенный в «Астане», снизилась на 900 тысяч евро — сейчас игрок оценивается в 1,6 миллиона евро.