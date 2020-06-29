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12:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» объявила об уходе нападающего за 1,6 миллиона евро

ФК «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Фирмина Мубеле.

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Источник: Reuters

Футболист сборной ДР Конго покидает столичный клуб в связи с истечением срока аренды.

Ранее сообщалось, что форвард вернется в расположение французской «Тулузы», которой принадлежат права на игрока. Команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Франции.

За «Астану» Мубеле провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Игрок пропустил игры из-за травм, а также не смог помочь казахстанской команде на старте нынешнего сезона. Его трансферная стоимость за год, проведенный в «Астане», снизилась на 900 тысяч евро — сейчас игрок оценивается в 1,6 миллиона евро.

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