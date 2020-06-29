«Астана» объявила об уходе нападающего за 1,6 миллиона евро
ФК «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Фирмина Мубеле.
ФК «Астана» на своем официальном сайте объявил об уходе нападающего Фирмина Мубеле.
Футболист сборной ДР Конго покидает столичный клуб в связи с истечением срока аренды.
Ранее сообщалось, что форвард вернется в расположение французской «Тулузы», которой принадлежат права на игрока. Команда сохранила место в высшем дивизионе чемпионата Франции.
За «Астану» Мубеле провел 12 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу. Игрок пропустил игры