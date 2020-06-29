Бомба от «Кайрата», изменения в «Астане» и новый тренер в «Шахтере». Обзор трансферов перед рестартом КПЛ

«Кайрат» «взорвал» трансферный рынок, подписав экс-форварда московского ЦСКА и сборной Бразилии Вагнера Лава. Контракт рассчитан на полгода, тогда как звездный легионер сможет дебютировать после 20 июля, когда в Казахстане с открытием летнего трансферного окна можно будет дозаявить новых игроков. Выстрелит ли в составе «черно-желтых» 36-летний форвард, пока неизвестно, но алматинский клуб сделал хороший маркетинговый ход.

В летнее межсезонье состав «черно-желтых» может пополнить еще Хали Тиам. У сенегальского полузащитника истекает контракт с софийским «Левски», вследствие чего он может достаться команде Алексея Шпилевского бесплатно. По крайней мере об этом пишут болгарские СМИ.

«Астана», принципиальный соперник южан на внутренней арене, также не бездействует. Столичный клуб отпустит в «Тобол» защитника сборной Казахстана Сергея Малого, выступавшего за костанайцев в 2017 году. На его место астанчане собираются подписать французского защитника Вильяма Реми из варшавской «Легии». Известно, что он выступал за юношеские сборные Франции (U-17, U-18, U-19), а на родине играл за «Дижон» и «Монпелье». Вероятнее всего, северянам придется заплатить за него определенную компенсацию, поскольку контракт игрока с польским клубом действует до лета следующего года.

Форвард сборной Кюрасао Рангело Янга должен был вернуться в расположение «Астаны» 30 июня. Однако «Лугано» продлил его аренду до 12 августа. Дело в том, что чемпионат Швейцарии планировали закончить 21 мая, но из-за COVID-19 сроки его завершения отодвинули до последнего месяца лета.

Не будет в «Астане» форварда сборной ДР Конго Фирмина Мубеле, не игравшего толком из-за травмы. Арендное соглашение, заключенное между казахстанским клубом и французской «Тулузой», подошло к концу.

«Шахтер» решил продолжить сезон с новым главным тренером, опытного украинца Вячеслава Грозного сменил амбициозный казахстанец Константин Горовенко, последним местом работы которого был «Жетысу Б». Кроме того, СМИ отправили в стан «горняков» тренера по физподготовке Кайрата Айманова, покинувшего не так давно «Жетысу», в котором работал с 2017 года. Между тем на его место в талдыкорганский клуб пришел другой казахстанский специалист Виктор Антонов, трудившийся ранее в «Тоболе».

Продолжая тему о тренерах, нелишне будет напомнить, что были разговоры об уходе из «Кайсара» Стойчо Младенова. Те же болгарские СМИ сообщали, что он получил два интересных предложения от зарубежных клубов, в связи с чем прогнозировали его скорую отставку. Младенов со своей стороны отметил, что у него сохраняются хорошие отношения с руководством «волков» и он не собирается никуда уходить.

В Болгарии параллельно поговаривали об уходе из «Жетысу» Георги Пашова. Отмечалось, что защитник сборной Болгарии вернется на родину, где интерес к нему проявили сразу несколько клубов. Так или иначе талдыкорганцы его пока официально не отзаявляли.

Казахстанский защитник Григорий Сартаков близок к переходу в кокшетауский «Окжетпес». Как известно, он остался без клуба после снятия павлодарского «Иртыша» с премьер-лиги из-за финансовых проблем.

А вот вратарь распавшегося «Иртыша» Александр Заруцкий продолжит карьеру в «Кайсаре», где отказались от услуг Александра Григоренко.

Прибывший зимой в «Иртыш» российский защитник Валерий Почивалин перешел в волгоградский «Ротор», квалифицировавшийся по итогам сезона в ФНЛ в РПЛ. Контракт с ним подписан до 30 июня следующего года.