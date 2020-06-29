СМИ: Тренер ФК «Барселона» Сетьен покинет команду по окончании сезона

По данным портала, совет директоров «Барселоны» недоволен результатами, которые показывает команда под руководством 61-летнего специалиста. При этом сотрудничество с ним может быть продолжено только при завоевании трофеев в этом сезоне — победах в чемпионате Испании и Лиге чемпионов. Также отмечается, что несколько футболистов каталонского клуба негативно высказывались о работе Сетьена. Основным возможным претендентом на должность главного тренера считается бывший игрок «Барселоны» Хави, который на данный момент возглавляет «Аль-Садд» из Катара.
Сетьен стал главным тренером «Барселоны» в январе 2020 года. Под его руководством испанский клуб провел 17 матчей, в который одержал 11 побед и по три раза проиграл и сыграл вничью. Контракт Сетьена рассчитан до 30 июня 2022 года. На посту главного тренера «Барселоны» Сетьен сменил Эрнесто Вальверде, с которым клуб расторг контракт по обоюдному согласию.
Чемпионат Испании возобновился 11 июня, все матчи проводятся с соблюдением мер безопасности и без зрителей из-за пандемии коронавируса, командам разрешено делать по пять замен. «Барселона» занимает второе место в национальном первенстве, набрав 69 очков после 32 игр. Каталонский клуб отстает от лидера турнира мадридского «Реала» на два очка. В Лиге чемпионов, приостановленной из-за пандемии коронавируса, «Барселона» успела провести первый матч 1/8 финала против «Наполи», встреча, прошедшая в Италии, завершилась вничью — 1:1.