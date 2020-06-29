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14:26 (мск), источник: Vesti.kz

За два дня до рестарта КПЛ известно время начала и место проведения только у двух матчей из пяти

За два дня до рестарта казахстанской премьер-лиги известно время начала и место проведения только у двух матчей третьего тура, передает корреспондент Vesti.kz.

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Речь об играх «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар» — «Окжетпес». Матч в Алматы пройдет на Центральном стадионе, а в Петропавловске — на «Карасае». Обе встречи начнутся в 18:00 по времени Нур-Султана.

Обновление: спустя 30 минут после выхода новости на Vesti.kz свой матч в третьем туре анонсировал «Ордабасы».

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Информации о месте и времени проведения остальных матчей тура нет ни на официальных сайтах или соцсетях ни клубов, ни Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).

В третьем туре вместе с матчами «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес» должны пройти игры «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер». Тур пропускает «Астана» — в чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Подозрения на COVID-19 есть также в «Тоболе» и «Кайсаре», а из-за плохого самочувствия игроков отменен товарищеский матч «Жетысу» — «Шахтер».

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