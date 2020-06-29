За два дня до рестарта КПЛ известно время начала и место проведения только у двух матчей из пяти

Речь об играх «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар» — «Окжетпес». Матч в Алматы пройдет на Центральном стадионе, а в Петропавловске — на «Карасае». Обе встречи начнутся в 18:00 по времени Нур-Султана.

Информации о месте и времени проведения остальных матчей тура нет ни на официальных сайтах или соцсетях ни клубов, ни Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).



В третьем туре вместе с матчами «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес» должны пройти игры «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер». Тур пропускает «Астана» — в чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).



Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Подозрения на COVID-19 есть также в «Тоболе» и «Кайсаре», а из-за плохого самочувствия игроков отменен товарищеский матч «Жетысу» — «Шахтер».