За два дня до рестарта КПЛ известно время начала и место проведения только у двух матчей из пяти
За два дня до рестарта казахстанской
За два дня до рестарта казахстанской
Речь об играх «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар» — «Окжетпес». Матч в Алматы пройдет на Центральном стадионе, а в Петропавловске — на «Карасае». Обе встречи начнутся в 18:00 по времени
Обновление: спустя 30 минут после выхода новости на Vesti.kz свой матч в третьем туре анонсировал «Ордабасы».
Информации о месте и времени проведения остальных матчей тура нет ни на официальных сайтах или соцсетях ни клубов, ни Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК).
В третьем туре вместе с матчами «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес» должны пройти игры «Тобол» — «Каспий», «Кайсар» — «Тараз» и «Ордабасы» — «Шахтер». Тур пропускает «Астана» — в чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).
Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай