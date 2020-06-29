«Есть сомнения по Вагнеру». Масудов оценил самый громкий трансфер КПЛ-2020

«Трансфер хороший, у человека есть мастерство, класс, единственное — это его настрой, посмотрим как он проявит себя. Сюда приезжали Аршавин и Тимощук, но в их профессионализме я не сомневался, хотелось бы, чтобы такой же настрой показал Вагнер. Честно, все-таки именно в плане мотивации у меня есть сомнения по Вагнеру, бразильцы своеобразный народ, любят веселье, самбу, но я надеюсь, что танцевать он будет на поле. Раньше он играл в хороших чемпионатах — России, Турции, но другое дело приехать в Казахстан, где он по сути будет заканчивать карьеру», — отметил Вахид Юнусович.