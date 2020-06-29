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14:55 (мск), источник: Vesti.kz

«Есть сомнения по Вагнеру». Масудов оценил самый громкий трансфер КПЛ-2020

Один из самых известных казахстанских тренеров Вахид Масудов в беседе с корреспондентом Vesti.kz рассказал, почему он не уверен в эффективности перехода Вагнера Лава в «Кайрат». Также он добавил, что игрок может завершать карьеру именно в Казахстане.

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Источник: РИА "Новости"

«Трансфер хороший, у человека есть мастерство, класс, единственное — это его настрой, посмотрим как он проявит себя. Сюда приезжали Аршавин и Тимощук, но в их профессионализме я не сомневался, хотелось бы, чтобы такой же настрой показал Вагнер. Честно, все-таки именно в плане мотивации у меня есть сомнения по Вагнеру, бразильцы своеобразный народ, любят веселье, самбу, но я надеюсь, что танцевать он будет на поле. Раньше он играл в хороших чемпионатах — России, Турции, но другое дело приехать в Казахстан, где он по сути будет заканчивать карьеру», — отметил Вахид Юнусович.

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Напомним, что Вагнер Лав объявил о своем переходе в «Кайрат» в конце июня. Последним его клубом был «Коринтианс». Также он играл за «Палмейрас», ЦСКА, «Фламенго», «Шаньдун Лунэн», «Монако», «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии провел 20 матчей и забил четыре гола. Становился чемпионом России и Бразилии, а также обладателем Кубка УЕФА.

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