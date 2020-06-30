«Барселона» меняет 23-летнего Артура на 30-летнего Пьянича. Каталонцы в своем уме?

Источник: AFP 2020

Бразильский полузащитник «Барселоны» Артур Мело прошел медосмотр в Турине. «Ювентус» заплатит за него 70 млн евро

Боснийский полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич прошел медосмотр в Барселоне. Каталонский клуб заплатит за него 60 млн евро

За свои новые команды они начнут играть со следующего сезона

Допустим, «Ювентус» получает молодого и перспективного игрока, который теоретически вписывается в игру Маурицио Сарри. Но зачем этот обмен «Барселоне»? В чем логика?

Артур оказался в «Барселоне» не в ту эпоху. Сейчас на его месте лучше смотрится Рики Пуч

Полузащитник «Барселоны» Артур Мело | Источник: AFP 2020

Артур в 2018 году переезжал в Каталонию в статусе «нового Хави». Подобные аналогии позволяло проводить умение бразильца эффективно обращаться с мячом и моментально находить свободное пространство на поле. В матче Лиги чемпионов против «Лиона» Артур отдал 98,6% точных передач (71 из 72) — фантастический показатель для игрока, который нацелен на чужие ворота и не боится идти в дриблинг. «Артур может открыть новую эпоху», — сказал про наследника Хави.

Но все как-то позабыли, что предыдущая эпоха — эпоха Хави — длилась не так уж долго. С 2009-го по 2011-й вице-капитан «Барселоны» неизменно финишировал в топ-3 гонки за «Золотой мяч». Но его талант был востребован далеко не всегда. В начале карьеры ему по большей части приходилось играть опорным хавбеком с минимальным вовлечением в атакующую игру, а при тренере Франке Райкарде (в довольно успешный период для «Барселоны») он даже подумывал покинуть клуб.

Хави ушел из «Барселоны» в 2015 году, и в последний сезон уже не выглядел незаменимым элементом командной игры. Не из-за возраста, а из-за того, что сместились тактические акценты — «Барса» из команды, где правила полузащита, превратилась в симбиоз атакующего трио (Месси — Суарес — Неймар) и обслуживающего их персонала.

Экс-полузащитник «Барселоны» Хави | Источник: AP 2020

Скорее всего, в сегодняшней «Барселоне» даже Хави в самом расцвете сил не был бы так востребован, как в команде Гвардиолы. Но он все же обладал одним важным навыком, которого лишен его бразильский наследник — Хави обострял ситуацию на поле, а не только сохранял контроль мяча.

Артур ищет мяч в тех зонах, где минимален риск его потерять, чаще всего — на свободном пространстве за линией мяча. Его основной инстинкт после получения мяча — сохранить его, сыграть понадежнее.

Из-за этого владение «Барселоны» получается стерильным. При счете в пользу каталонцев в этом нет ничего плохого, но когда нужно вскрывать плотную оборону соперника, бразилец становится неэффективен.

При огромном количестве передач за игру (77.2 — больше только у Крооса, Банеги и одноклубников) Артур меньше всех остальных коллег по амплуа в чемпионате продвигает мяч вперед. Более того, за два сезона в чемпионате привыкли к такому стилю игры — соперники редко прессингуют бразильца, потому что знают, что его передачи безопасны. Бускетс, несмотря на то, что играет глубже по позиции, под прессингом отдал на 140 передач больше Артура.

Функцию Артура «отдал — открылся» всегда может взять на себя Френки де Йонг, при этом тактический потенциал голландца гораздо выше. Показательный момент: в недавней игре с «Атлетиком» каталонцы в атаке стали выглядеть гораздо интереснее после того, как вместо бразильца на поле вышел еще более молодой и настырный воспитанник Рики Пуч.

Полузащитник «Барселоны» Рики Пуч | Источник: AFP 2020

Пуч далеко не идеальный атакующий полузащитник, но другого игрока такого профиля в нынешней «Барсе» просто нет. Де Йонг, Ракитич и Артур — глубинные плеймейкеры, Артуро Видаль — «сторожевой пес». Каталонцам часто нужен в средней линии игрок, который при получении мяча в первую очередь будет думать о его продвижении вперед, способный сыграть вертикально. Эту роль в последних матчах исполняет Пуч.

Пьянич — страховка от травмы Бускетса и орудие взлома компактной обороны. Его главный козырь — разрезающие передачи

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич | Источник: AFP 2020

Представьте себе полузащитника: ему немного за 30, фантастически понимает игру, вовремя отвлекает на себя внимание и вовремя атакует пространство, умеет разбивать линии пасом и очень хорош под давлением. Кого вы представили, Серджи Бускетса или Миралема Пьянича?

Оба ответа правильные.

Разумеется, 30-летний Пьянич не будет заменой Бускетса на перспективу, но будет — здесь и сейчас. Болельщики «Барселоны» за последние сезоны могли убедиться, что без Бускетса (или без игрока его профиля) команде приходится совсем плохо, эту игровую зависимость можно сравнить с зависимостью от Месси.

И совсем неплохо получить хорошую альтернативную опцию на важнейшей позиции в полузащите.

Но это не означает, что «Барселона» за 60 миллионов евро покупает запасного. Последнее время при Сарри в «Ювентусе» Пьянич смотрится не очень здорово — он недостаточно мобилен и не обладает необходимыми данными для того, чтобы продвигать мяч вперед самостоятельно. Именно поэтому тренер «Юве» положил глаз на Артура с его бразильским дриблингом.

Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри и Миралем Пьянич | Источник: AFP 2020

Однако при Аллегри «Ювентус» играл иначе — от Пьянича требовалось только заниматься доставкой мяча вперед и разрезать оборону соперника. Он не должен был ни лезть вперед с мячом сам, ни заниматься черновой работой, поскольку коллективная система игры в обороне снимала с него индивидуальную ответственность за это. Теоретически в связке с Серджи Бускетсом и Френки де Йонгом он должен откатиться к туринским настройкам времен Аллегри.

С игровой точки зрения нельзя говорить о том, что «Барса» уберет футболиста А и поставит вместо него футболиста Б. Чем ближе к штрафной площади, тем хуже для Пьянича, которому нужна дистанция для оценки ситуации и которому не свойственно обострять игру за счет обыгрыша. С другой стороны, все равно за мячом регулярно опускается Месси, и когда это происходит, все играют на него. В таком случае Пьянич будет лучше Артура хотя бы потому, что он умеет играть более вертикально.

В любом случае, Кике Сетьен (или кто будет следующим тренером «Барселоны») получит большой набор разнообразных инструментов в полузащите. В команде сейчас не существует какого-то оптимального сочетания игроков в центре поля — когда нужно лезть вперед, выходит Пуч, когда нужен контрпрессинг, выходит Видаль. Навыки Пьянича оказываются просто более востребованными, чем навыки Артура в этой конкретной системе с Месси.

Обмен футболистами выгоден с экономической точки зрения. Оба клуба зафиксируют прибыль в 50 млн евро

Капитан «Барселоны» Лионель Месси в матче с «Сельтой» | Источник: AP 2020

Про возраст нужно понимать следующее: «Барселона» находится в режиме «победа здесь и сейчас». Пока за команду играет Месси, на днях справивший 33-летие, ни о каком долгострое речи идти не может. Да, ни один футболист не должен быть выше команды, но эту точку невозврата «Барселона» прошла много лет назад.

Существует мнение, что руководство «Барселоны» вообще совершает трансферы исходя из какого-то генератора случайных чисел. Попробуйте навскидку назвать игрока, который был бы приобретен каталонским клубом после 2014 года (тогда пришли Суарес, тер Штеген и Ракитич) и реально усилил основной состав. Но логика в обмене 23-летнего футболиста на 30-летнего есть. Просто она прослеживается за пределами футбольного поля.

Из-за пандемии даже большие клубы испытывают серьезные финансовые трудности. Система финансового фейр-плей заставляет их искать разнообразные лазейки для того, чтобы сделать бухгалтерские отчеты привлекательными. И здесь на помощь приходит продажа-покупка футболистов за немного завышенную цену.

Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу | Источник: AP 2020

Дело в том, что продажа игрока вписывается в ближайший финансовый отчет, тогда как приобретение игрока размазывается ровным слоем по всему сроку подписанного контракта. Артур обошелся «Барсе» в 30 миллионов евро и отыграл по шестилетнему контракту два сезона — это минус 10 миллионов евро. При нереализованной стоимости в 20 миллионов евро «Барса» продает его за 70 миллионов и получает прибыль в 50 миллионов евро.

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Для «Ювентуса» тоже выгодно продать Пьянича за 60 миллионов евро, ведь по тому же принципу его нереализованная стоимость в туринском клубе — 13 миллионов евро. Такая хитрая математика: по сути, обмен с доплатой 10 миллионов евро, а в итоге оба клуба получают прибыль в 50 миллионов. Такое уже проворачивали в Каталонии, когда обменяли вратаря Силессена в «Валенсию» на Нету.

Современные проблемы требуют современных решений.