Два матча тура КПЛ после рестарта покажут в прямом эфире на ТВ

1 июля в 18:00 по времени Нур-Султана будет показана игра «Кайрат» — «Жетысу» из Алматы, а в 20:00 — «Шахтер» — «Ордабасы» из Шымкента.

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Матчи стоят в программе передач на официальном сайте Qazsport.

Таким образом, на данный момент известно время начала трех из пяти матчей третьего тура КПЛ.

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба.