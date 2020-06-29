Два матча тура КПЛ после рестарта покажут в прямом эфире на ТВ
Телеканал Qazsport запланировал прямые трансляции двух матчей третьего тура казахстанской
Телеканал Qazsport запланировал прямые трансляции двух матчей третьего тура казахстанской
1 июля в 18:00 по времени
Матчи стоят в программе передач на официальном сайте Qazsport.
Таким образом, на данный момент известно время начала трех из пяти матчей третьего тура КПЛ.
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