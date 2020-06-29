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15:35 (мск), источник: Vesti.kz

Два матча тура КПЛ после рестарта покажут в прямом эфире на ТВ

Телеканал Qazsport запланировал прямые трансляции двух матчей третьего тура казахстанской премьер-лиги, который станет первым после возобновления турнира.

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1 июля в 18:00 по времени Нур-Султана будет показана игра «Кайрат» — «Жетысу» из Алматы, а в 20:00 — «Шахтер» — «Ордабасы» из Шымкента.

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Матчи стоят в программе передач на официальном сайте Qazsport.

Таким образом, на данный момент известно время начала трех из пяти матчей третьего тура КПЛ.

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба.

Подозрения на COVID-19 есть также в «Тоболе» и «Кайсаре», а из-за плохого самочувствия игроков отменен товарищеский матч «Жетысу» — «Шахтер».

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