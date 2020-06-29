Вагнер Лав определился с игровым номером в «Кайрате»

«Надеемся, что этот номер будет успешным для него. Кажется, он в сборной Бразилии играл под этим номером,
До Лава под девятым номером в «Кайрате» выступал капитан сборной Казахстана Бауыржан Исламхан, который в январе перешел в «Аль-Айн» из чемпионата ОАЭ.
О переходе в «Кайрат» Лав объявил 23 июня. Ранее 36-летний форвард выступал на родине за «Коринтианс». Также в его карьере были бразильские «Палмейрас» и «Фламенго», российский ЦСКА, китайский «Шаньдун Лунэн», «Монако» из чемпионата Франции и турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ». За сборную Бразилии Лав провел 20 матчей и забил четыре гола.
Ранее Боранбаев раскрыл детали трансфера Лава и рассказал о деньгах по контракту для бразильца.