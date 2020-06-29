Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
16:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Шпилевский хорошо воспринял эту новость». Боранбаев — о трансфере Вагнера, рестарте КПЛ и большом успехе «Астаны»

Председатель наблюдательного совета ФК «Кайрат» Кайрат Боранбаев выступил на клубном канале в рамках передачи «Третий тайм» В частности, глава алматинского клуба рассказал, одобрил ли трансфер Вагнера Лава главный тренер команды Алексей Шпилевский, почему он предложил провести игры КПЛ после возобновление сезона в Алматы и назвал главные достижения в истории казахстанского футбола.

Наверх

О Вагнере

— Контракт с Вагнером подписан. Мы ждем, чтобы он прошел медицинский осмотр, после чего мы его официально представим. Он будет играть под девятым номером.

Есть ли вероятность, что игрока могут не подписать после медосмотра?
У нас было два таких случая, но я надеюсь, что с Вагнером нет проблем, он находится в тонусе.

Он хорошо адаптирован к нашим реалиям, много времени провел в России, понимает русский язык. Адаптация должна пройти легко. Плюс у нас все бразильцы хорошо адаптируются, в клубе работает физиотерапевт из Бразилии. Еще я слышал, что капитан футзальной сборной Игита и тренер Кака ждут его и готовы помочь Вагнеру.

Возраст Вагнера меня не смущает — посмотрите на Буффона, которому уже за 40 лет, и на других футболистов. Нам нужен был такой игрок, мы сделали анализ по итогам трех туров после старта сезона и мы видим, что нам не хватает креативности. Некоторые соперники закрываются, нам тяжело вскрывать такую оборону, Вагнер должен нам помочь в этом. Этот трансфер согласован с главным тренером, он хорошо воспринял эту новость, при этом у нас было несколько вариантов.

Читайте также
Вагнер Лав определился с игровым номером в «Кайрате»

О рестарте сезона и проведении всех матчей КПЛ в Алматы

— Мы предлагаем начать чемпионат в Алматы, потому что здесь есть инфраструктура. Мы не против начать в другом городе, но, опять же, где есть условия. Мы же прекрасно знаем, что несколько клубов базируются в Алматы и проводят тренировки здесь. Мы готовы предоставить свои поля другим командам. Это не говорит о том, что весь чемпионат должен быть в Алматы, пока речь лишь о периоде возобновления сезона. Дальше время покажет. Но коллеги из других клубов поддержали идею игр в Алматы, они готовы, все хотят играть.

О главных достижениях казахстанского футбола

— Я бы отметил попадание «Астаны» в групповой этап Лиги чемпионов, это очень большой успех. И еще победу национальной сборной над Шотландией (3:0). Также «Астана» недавно «Манчестер Юнайтед», да, там был второй-третий состав, но кого это касается. Успехи казахстанского футбола связаны с этими событиями, это мое мнение.

О скандальном матче «Сочи» — «Ростов»

— Я бы пошел навстречу «Ростову». Но мне тяжело судить, просто такие ситуации надо прописывать в регламенте. Это требует обсуждения.

О возможном переносе рестарта сезона

— Если перенесут, мы будем готовиться к другой дате, куда мы денемся. Все прекрасно понимают, что сложная обстановка. Никто не собирается рисковать здоровьем футболистов и сотрудников.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, чемпионат Казахстана, приостановленный с 16 марта после двух полных туров, возобновится 1 июля. На данный момент в турнире лидирует «Астана», у которой семь очков, по шесть баллов набрали «Кайрат» и «Кайсар». По четыре очка у «Тобола», «Жетысу» и «Ордабасы». С подробной турнирной таблицей можно ознакомиться здесь.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Астана
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Клуб КПЛ могут наказать за решение не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь