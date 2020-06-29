«Шпилевский хорошо воспринял эту новость». Боранбаев — о трансфере Вагнера, рестарте КПЛ и большом успехе «Астаны»

О Вагнере

— Контракт с Вагнером подписан. Мы ждем, чтобы он прошел медицинский осмотр, после чего мы его официально представим. Он будет играть под девятым номером.

Есть ли вероятность, что игрока могут не подписать после медосмотра?

У нас было два таких случая, но я надеюсь, что с Вагнером нет проблем, он находится в тонусе.

Он хорошо адаптирован к нашим реалиям, много времени провел в России, понимает русский язык. Адаптация должна пройти легко. Плюс у нас все бразильцы хорошо адаптируются, в клубе работает физиотерапевт из Бразилии. Еще я слышал, что капитан футзальной сборной Игита и тренер Кака ждут его и готовы помочь Вагнеру.

Возраст Вагнера меня не смущает — посмотрите на Буффона, которому уже за 40 лет, и на других футболистов. Нам нужен был такой игрок, мы сделали анализ по итогам трех туров после старта сезона и мы видим, что нам не хватает креативности. Некоторые соперники закрываются, нам тяжело вскрывать такую оборону, Вагнер должен нам помочь в этом. Этот трансфер согласован с главным тренером, он хорошо воспринял эту новость, при этом у нас было несколько вариантов.

Читайте также Вагнер Лав определился с игровым номером в «Кайрате»

О рестарте сезона и проведении всех матчей КПЛ в Алматы

— Мы предлагаем начать чемпионат в Алматы, потому что здесь есть инфраструктура. Мы не против начать в другом городе, но, опять же, где есть условия. Мы же прекрасно знаем, что несколько клубов базируются в Алматы и проводят тренировки здесь. Мы готовы предоставить свои поля другим командам. Это не говорит о том, что весь чемпионат должен быть в Алматы, пока речь лишь о периоде возобновления сезона. Дальше время покажет. Но коллеги из других клубов поддержали идею игр в Алматы, они готовы, все хотят играть.

О главных достижениях казахстанского футбола

— Я бы отметил попадание «Астаны» в групповой этап Лиги чемпионов, это очень большой успех. И еще победу национальной сборной над Шотландией (3:0). Также «Астана» недавно «Манчестер Юнайтед», да, там был второй-третий состав, но кого это касается. Успехи казахстанского футбола связаны с этими событиями, это мое мнение.

О скандальном матче «Сочи» — «Ростов»

— Я бы пошел навстречу «Ростову». Но мне тяжело судить, просто такие ситуации надо прописывать в регламенте. Это требует обсуждения.

О возможном переносе рестарта сезона

— Если перенесут, мы будем готовиться к другой дате, куда мы денемся. Все прекрасно понимают, что сложная обстановка. Никто не собирается рисковать здоровьем футболистов и сотрудников.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/lI81Hdf-wYI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.