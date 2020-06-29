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16:17 (мск), источник: Vesti.kz

Источник: Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус, сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале.

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32-летний белорус отсутствовал на контрольном матче с «Окжетпесом», который прошел 19 июня и завершился победой алматинцев со счетом 3:2.

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«Правда, информация у меня несколько противоречивая: одни источники утверждают, что Шпилевский давно заболел и еще неделю назад отсутствовал на контрольном матче с “Окжетпесом” именно по этой причине. А потом выздоровел. Другие же уверяют, что он повторно заболел и сейчас находится на самоизоляции», — написал Кожахмет.

Матчи КПЛ приостановлены с 16 марта и возобновятся 1 июля. В этот день «Кайрат» в 18:00 по столичному времени примет на алматинском Центральном стадионе «Жетысу».

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Подозрения на COVID-19 есть также в «Тоболе» и «Кайсаре», а из-за плохого самочувствия игроков отменен товарищеский матч «Жетысу» — «Шахтер».

По последним данным, в Казахстане зафиксировано 21 327 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 12 993 человека, умерли 183.

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