Пресс-конференция Сульшера перед встречей с «Брайтоном»

Источник: AP 2020

Перед матчем Премьер-лиги с «Брайтоном» Оле-Гуннар Сульшер ответил на вопросы о подготовке к игре, о жеребьевке Кубка Англии и переговорах с Эйнджелом Гомесом.

Доброе утро, Оле. Хотелось бы узнать вашу реакцию на жеребьевку Кубка Англии и результат субботнего матча…

«Да, мы рады, что прошли в полуфинал. Рады шансу дойти до финала, и, конечно же, выезду на “Уэмбли”. Мы будем играть против команды, с которой встречались много раз за последние полтора года. Кажется, что мы играем с “Челси” каждую неделю, а этого матча мы ждем с нетерпением».

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У Эйнджела Гомеса контракт заканчивается завтра. Он останется в клубе?

«У меня нет новостей. Поэтому, видимо, нет».

Как вы оцениваете борьбу за место в четверке перед этой игрой? Теперь вам нужно обгонять не только «Челси», но и «Вулверхэмптон».

«Да, много команд претендуют на третье и четвертое места. “Лестер”, “Челси”, мы. “Вулверхэмптон” играет очень хорошо. Уверен, “Тоттенхэм”, “Арсенал” и “Шеффилд Юнайтед” тоже хотят составить конкуренцию. Будет интересно. Болельщики ждали так долго возвращения футбола на телеэкраны. Конечно, нам бы хотелось видеть их на стадионах, но по крайней мере сейчас они смогут посмотреть интересные и важные игры».

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Вы не проигрываете уже 14 матчей подряд. Какого прогресса, по-вашему, вы добились как тренер «Юнайтед», и считаете ли вы, что игроки начинают понимать, чего именно вы от них хотите?

«Игроки работают очень усердно, они хотят играть как можно лучше. Мы стареемся внедрять наши идеи в игру команды. Вы можете обсуждать предыдущие 14 матчей, но нам нужно думать о следующем. Конечно, намного лучше готовиться к следующей игре, когда знаешь, что предыдущую выиграл».

Энджел Гомес уходит из «Юнайтед»?

«Если честно, вчера и сегодня мне об этом ничего не говорили. Кажется, нам не удалось договориться, так что ответ, наверное, короткий — да».

Футбол Англия 2019/2020 Тур 32, 30.06.2020, 22:15 Брайтон & Хоув - Манчестер Юнайтед -

Заметна устойчивость, которую приобрел ваш состав во время этой победной серии или беспроигрышной серии. Но поговорим о Маркусе Рэшфорде, он вернулся в команду после серьезной травмы. Он так много сделал, и сейчас он, вероятно, самый особенный человек в стране, поэтому не хочется говорить о нем ничего плохого, но чувствует ли он себя сейчас так же, как до травмы?

«Конечно, Маркус много пропустил, но, по-моему, он выглядел резво. В матче с “Норвичем”, например. В игре с “Шеффилд Юнайтед” он промахнулся пару раз, но он создавал моменты. Маркус проводит свой лучший сезон в “Юнайтед”. Он точно скоро забьет гол».

Оле, я понимаю, что это странный сезон, и всем просто хочется довести его до конца, но насколько важно для «Юнайтед» вернуться в Лигу чемпионов — в число клубов, которые этот клуб считает равными себе?

«Каждый сезон в Лиге чемпионов — это отличный опыт. Для игроков это шаг вперед, ты играешь против лучших. И мы, конечно, тоже этого хотим и хотим выигрывать трофеи. Но, чтобы попасть туда, нам нужно сосредоточиться только на следующей игре, потому что многие команды, опережающие нас и отстающие от нас, тоже претендуют на это место. Мы не хотим отвлекаться».

«Юнайтед» проигрывал в гостях у «Брайтона» в предыдущие два года. Есть ли какая-то причина этому, и, возможно, играть там без болельщиков вам будет проще?

«Конечно, причина есть, и заключается она в том, что они хорошая футбольная команда, они играют в футбол и делают все, чтобы сопернику было сложно. Я сам там не был, поэтому жду матча с нетерпением.

А болельщики, они, конечно, влияют на игру, поэтому нам бы хотелось вернуть своих болельщиков на стадион. Но сейчас нам нужно смириться со сложившейся ситуацией.

Иногда гостям проще играть без болельщиков, но иногда и хозяевам бывает проще играть без давления своих болельщиков, а иногда они дают им дополнительную энергию".

Люк Шоу начинал в стартовом составе все 14 последних матчей. Находится ли он сейчас на пике формы, и почему вы предпочитаете не давать ему отдых, ведь других игроков вы меняли в этих играх?

«К каждому игроку индивидуальный подход, и, как вы заметили, Люк набрал хорошую форму. Он не играл какое-то время в этом сезоне, а потом набирал форму. Он работал на протяжении всего карантина и сейчас хорошо играет. Посмотрим, будет ли он в стартовом составе в этом матче».

Изменилось ли что-то в вашей подготовке к матчам или тактике, когда вы играете без болельщиков? Это другая игра? Считаете ли вы, что темп игры стал ниже, и стало сложнее его удерживать? Отличались ли кубковые игры, потому что это игры на выбывание?

«Отсутствие болельщиков, конечно, влияет на игроков. На некоторых положительно. Игра только выглядит более медленной. Шум толпы помогает смотреть, сидя на диване, но статистика показывает, что больших изменений нет, просто так кажется. Мяч сейчас больше находится в игре. Нам приходится создавать свою атмосферу. Одним игрокам нужны болельщики, другим проще играть без них. Разные команды реагируют по-разному».