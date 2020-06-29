Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
16:35 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстан? Потенциальный новичок «Кайрата» объявил об уходе из болгарского клуба

Сенегальский футболист Хали Тиам объявил об уходе из «Левски», за который сыграл последний матч в минувшие выходные, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

Софийский клуб победил «Берое» со счетом 2:1 в рамках выездного матча 28-го тура чемпионата Болгарии. Тиам отыграл всю встречи, хотя местные СМИ предполагали, что он ее пропустит вследствие ухода из клуба.

Читайте также
Источник: Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус

После матча 26-летний легионер попрощался с болельщиками и командой, за которую выступал с 2018 года.

«В целом, я доволен результатом. Мы стараемся выкладываться на поле на 100 процентов ради своих фанатов. Мы сделали все от себя зависящее, и я рад, что победили. Для меня большая честь играть со многими молодыми игроками, потому что некоторое время назад я был таким же. Надеюсь, что они прибавят, потому что “Левски” нуждается в них. Перед началом матча я думал: “Это мой последний матч за “Левски””. Это тронуло меня, поскольку мое сердце связано с “Левски”. Я оставляю много друзей в Болгарии, которые были частью моей семьи. Не могу сказать, где я продолжу играть, потому что нет ничего официального. Довольно грустный момент, когда мне приходится расстаться с “Левски”, но это футбол. Я бы предпочел остаться в “Левски” навсегда, выигрывать с командой трофеи, но иногда ситуация бывает вот такой», — сказал Тиам.

Отметим, что болгарские СМИ неоднократно сообщали о том, что следующим клубом сенегальского футболиста станет «Кайрат». Если это произойдет в ближайшие дни, то он будет вторым новичком алматинского клуба. Ранее «желто-черные» подписали контракт на полгода с экс-форвардом московского ЦСКА и сборной Бразилии Вагнером Лавом.

Transfermarkt рыночную стоимость Тиама оценивает в 1,4 миллиона евро.

Читайте также
Левски
НовостиМатчиСоставСтатистика
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Испания
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Беларусь
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Англия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Германия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Франция
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Украина
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Клуб КПЛ могут наказать за решение не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь