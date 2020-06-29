В Казахстан? Потенциальный новичок «Кайрата» объявил об уходе из болгарского клуба

«В целом, я доволен результатом. Мы стараемся выкладываться на поле на 100 процентов ради своих фанатов. Мы сделали все от себя зависящее, и я рад, что победили. Для меня большая честь играть со многими молодыми игроками, потому что некоторое время назад я был таким же. Надеюсь, что они прибавят, потому что “Левски” нуждается в них. Перед началом матча я думал: “Это мой последний матч за “Левски””. Это тронуло меня, поскольку мое сердце связано с “Левски”. Я оставляю много друзей в Болгарии, которые были частью моей семьи. Не могу сказать, где я продолжу играть, потому что нет ничего официального. Довольно грустный момент, когда мне приходится расстаться с “Левски”, но это футбол. Я бы предпочел остаться в “Левски” навсегда, выигрывать с командой трофеи, но иногда ситуация бывает вот такой», — сказал Тиам.