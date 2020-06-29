Журналист Sky: «“Юве” имени Сарри родится только после ухода Роналду»

Источник: Reuters

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий Рассказываем, как живет португалец вместе со своей спутницей Джорджиной Родригес и четырьмя детьми в Турине.

Паоло Кондо написал статью, чем сумел вызывать споры, направив критику в сторону Криштиану Роналду, утверждая, что «“Юве” имени Сарри родится только когда Роналду уйдет».

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Журналист Sky проводит параллель между стилем игры тосканского тренера и Гвардиолы в «Барселоне», для которого «центральным нападающим нужно было пространство». Кроме того, опыт Сарри в «Наполи» запомнился не столько из-за 36 голов Игуаина, сколько благодаря действиям Мертенса в качестве нападающего.