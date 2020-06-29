Журналист Sky: «“Юве” имени Сарри родится только после ухода Роналду»
Серьезное заявление.
Серьезное заявление.
Паоло Кондо написал статью, чем сумел вызывать споры, направив критику в сторону Криштиану Роналду, утверждая, что «“Юве” имени Сарри родится только когда Роналду уйдет».
Журналист Sky проводит параллель между стилем игры тосканского тренера и Гвардиолы в «Барселоне», для которого «центральным нападающим нужно было пространство». Кроме того, опыт Сарри в «Наполи» запомнился не столько
Коно признает, что победа важнее хорошей игры, поэтому Сарри до сих пор вынужден приспосабливаться (к игре с Роналду), но в любом случае, «пока Роналду является маяком в “Юве”, радикальных изменений в игре не будет. Ставка сделана на подготовку молодых (де Лигт, Дибала, Артур, Кулусевски), пока португалец в клубе».