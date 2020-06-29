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16:47 (мск), источник: Sports.Ru

Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»

История.

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6 марта 2020 года «Реал Мадрид» отпраздновал 118 лет со дня основания.

Но клуб взял свое начало в 1902 году под таким названием, как «Мадридский футбольный клуб» (Madrid Club de Futbol).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Реальная» часть имени была добавлена 29 июня 1920 года, и сегодня исполнилось 100 лет со дня, когда «Мадрид» стал «Реалом».

Клуб развивался до такой степени, что они не только организовали почву для размещения растущего числа своих фанатов, но и потребовали получить звание «Реал».

Король Альфонсо XIII присвоил «Мадриду» звание «Реал» 29 июня 1920 года, направив президенту Педро Парахесу письмо, дающее ему право использовать эту приставку.

«Его Величество Король очень рад присвоить звание “Реал” этому футбольному клубу, президентом которого вы достойны быть, и отныне его (звание) можно поставить перед названием клуба», — говорится в кратком письме, направленном президенту.

«Настоящим сообщаю, что Королевский орден был предоставлен вам в последующих целях».

«Пусть Бог сохранит вас на долгие годы».

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