Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Наполи
СПАЛ
31
Футбол. Зарубежный
28.06
Сассуоло
Верона
33
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Все события
Фоторепортажи
10«Реал» победил «Валенсию»
11Фанаты «Ливерпуля» отмечают первый чемпионский титул за 30 лет
17:23 (мск), источник: Vesti.kz

КФФ дисквалифицировала тренера «Кайрата» Шпилевского на пять матчей

Главный тренер «Кайрата» Алексей Шпилевский дисквалифицирован на пять матчей за нецензурную брань в адрес главного судьи игры с «Шахтером». Такое решение принял Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола, сообщает официальный сайт КФФ.

Наверх

Фактически Шпилевский пропустит один матч, а четыре игры ему назначены в качестве условной дисквалификации. Испытательный срок для белоруса составляет три месяца, то есть в случае повторного нарушения в этот период его автоматически отстранят на четыре игры.

Читайте также
Источник: Главный тренер «Кайрата» Шпилевский сдал положительный тест на коронавирус

Таким образом, Шпилевского не будет на трибуне 1 июля в игре с «Жетысу», которая пройдет в Алматы и начнется в 18:00 по столичному времени. Ранее появилась информация, что белорусский тренер сдал положительный тест на коронавирус.

16 марта Шпилевского удалили с матча против «Шахтера», в котором «Кайрат» проиграл со счетом 0:1 и потерпел первое поражение в сезоне. Главным судьей игры был Данияр Сахи из Кызылорды.

«Мы перехватили мяч, быстро переключились, пошли в контратаку, рефери должен был дать ее завершить, но он свистнул, прервав игру. И это было не первое решение, с которым я был не согласен. Я эмоционально отреагировал. Никого не хотел оскорбить, меня удивила ситуация, несколько вывела из себя. За эмоции давать мне красную карточку после свистка на перерыв? В любом случае я извиняюсь за этот поступок. Я живу эмоциями во время матча. И если вижу несправедливость, то всегда реагирую. Во втором тайме, кстати, судья продолжил ошибаться, не назначив более чем очевидный пенальти в ворота “Шахтера”», — заявил Шпилевский после матча.

Также КДК КФФ принял решение об аннулировании матчей «Иртыша» в стартовых турах КПЛ — против «Кайсара» (0:1) и «Кызыл-Жар СК» (1:1). Павлодарский клуб 30 мая снялся с чемпионата.

Читайте также
Кайрат
НовостиМатчиСоставСтатистика
Казахстан
КомандыТаблицаКалендарь / результаты
Клуб КПЛ могут наказать за решение не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов
Как вносили поправки в главный закон российского футбола
СМИ: Тренер ФК «Барселона» покинет команду по окончании сезона
Исполнилось 100 лет названию клуба «Реал Мадрид»
Последний шанс: оставит ли Тедеско Гулиева в «Спартаке»
Олимпиада в Токио может не состояться из-за протестов жителей
«Оренбург» и «Динамо» ожидают предписаний Роспотребнадзора
Журналист: «Юве» имени Сарри родится только после ухода Роналду
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь