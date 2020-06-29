КФФ дисквалифицировала тренера «Кайрата» Шпилевского на пять матчей

Фактически Шпилевский пропустит один матч, а четыре игры ему назначены в качестве условной дисквалификации. Испытательный срок для белоруса составляет три месяца, то есть в случае повторного нарушения в этот период его автоматически отстранят на четыре игры.

Таким образом, Шпилевского не будет на трибуне 1 июля в игре с «Жетысу», которая пройдет в Алматы и начнется в 18:00 по столичному времени. Ранее появилась информация, что белорусский тренер сдал положительный тест на коронавирус.

16 марта Шпилевского удалили с матча против «Шахтера», в котором «Кайрат» проиграл со счетом 0:1 и потерпел первое поражение в сезоне. Главным судьей игры был Данияр Сахи из Кызылорды.

«Мы перехватили мяч, быстро переключились, пошли в контратаку, рефери должен был дать ее завершить, но он свистнул, прервав игру. И это было не первое решение, с которым я был не согласен. Я эмоционально отреагировал. Никого не хотел оскорбить, меня удивила ситуация, несколько вывела из себя. За эмоции давать мне красную карточку после свистка на перерыв? В любом случае я извиняюсь за этот поступок. Я живу эмоциями во время матча. И если вижу несправедливость, то всегда реагирую. Во втором тайме, кстати, судья продолжил ошибаться, не назначив более чем очевидный пенальти в ворота “Шахтера”», — заявил Шпилевский после матча.