Буффон и Кьеллини продлили на год контракты с футбольным клубом «Ювентус»

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В сезоне-2019/20 Буффон провел 13 матчей, в пяти из которых не пропускал, 42-летний итальянец занимает второе место по числу сухих матчей, проведенных в XXI веке (420), лидером является испанец Икер Касильяс (439), завершивший карьеру. Кьеллини пропустил большую часть сезона-2019/20 из-за травмы, он провел три матча за «Ювентус», забив один гол. Чемпионат Италии возобновился 20 июня после паузы, вызванной пандемией коронавируса. «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, набрав 69 очков после 28 игр, у занимающего второе место «Лацио» в активе 65 очков.

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В 2001 году Буффон перешел в «Ювентус» из итальянской «Пармы» за рекордные на тот момент для трансфера голкипера €52 млн. С «Ювентусом» он стал девятикратным чемпионом Италии, четыре раза завоевывал кубок страны и пять раз — Суперкубок Италии, трижды играл в финале Лиги чемпионов, но ни разу не сумел завоевать трофей. Вместе с «Пармой» футболист выиграл Кубок УЕФА (ныне — «Лига Европы»), Кубок и Суперкубок Италии. Сезон-2018/19 Буффон провел в составе французского ПСЖ, перейдя туда на правах свободного агента, после чего вернулся в туринский клуб, в составе парижан он выиграл чемпионат и Суперкубок Франции.

Буффон 12 раз становился лучшим вратарем года в Италии, трижды был лучшим вратарем Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и лучшим вратарем победного для Италии чемпионата мира 2006 года. Он является рекордсменом по числу матчей за национальную сборную (176).

За туринский клуб Кьеллини выступает с 2005 года, ранее он играл за итальянские «Фиорентину» и «Ливорно». Выступая за «Ювентус», 35-летний Кьеллини восемь раз выиграл чемпионат Италии, по четыре раза становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии. В составе сборной Италии Кьеллини стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года и бронзовым призером Олимпийских игр 2004 года.