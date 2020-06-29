Клуб КПЛ могут наказать за решение не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов

По его информации, Профессиональная футбольная лига ответила отказом на просьбу обоих клубов провести игру в другую дату.

Читайте также Клуб КПЛ решил не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов и сотрудников.

В случае неявки актаусцы получат техническое поражение — 0:3.

«В лиге сказали: знаем, ситуация сложная, есть заболевшие. Но играйте теми, кто здоров. Точка», — пишет Кожахмет.