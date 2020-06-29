Клуб КПЛ могут наказать за решение не ехать на матч из-за коронавируса у футболистов
Матч третьего тура казахстанской
Матч третьего тура казахстанской
По его информации, Профессиональная футбольная лига ответила отказом на просьбу обоих клубов провести игру в другую дату.
Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай
В случае неявки актаусцы получат техническое поражение — 0:3.
«В лиге сказали: знаем, ситуация сложная, есть заболевшие. Но играйте теми, кто здоров. Точка», — пишет Кожахмет.
Отметим, что подозрения на коронавирус есть и среди игроков «Тобола». Сегодня, 28 июня, команда должна была сдать тесты.