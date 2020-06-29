Каррера объяснил подписку на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме.
Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме.
В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.
Свои действия Каррера объяснил корреспонденту Sport24 Артему Калинину следующим образом: «Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах».
Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством