Каррера объяснил подписку на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме

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В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--8e310a3a0a4ee79b62a4" data-vnd="8e310a3a0a4ee79b62a4" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=8e310a3a0a4ee79b62a4" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Свои действия Каррера объяснил корреспонденту Sport24 Артему Калинину следующим образом: «Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах».