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20:01 (мск), источник: Sport24

Каррера объяснил подписку на фан-аккаунты ЦСКА в инстаграме

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера, возглавляющий АЕК, подписался на несколько фанатских аккаунтов ЦСКА в инстаграме.

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18
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В частности, в подписках у итальянского специалиста на данный момент числятся redblue_fans и cska_history.

Во время загрузки произошла ошибка.

Свои действия Каррера объяснил корреспонденту Sport24 Артему Калинину следующим образом: «Ой, подписался по ошибке. Сейчас отменю подписку. У меня нет такого в планах».

Напомним, Каррера возглавлял «Спартак» с августа 2016 по октябрь 2018 года. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России и впервые в своей истории завоевали Суперкубок страны.

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