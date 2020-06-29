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18:05 (мск), источник: Vesti.kz

Стало известно время начала всех матчей третьего тура КПЛ

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала расписание всех матчей третьего тура премьер-лиги.

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Игры пройдут в один день — 1 июля. В 18:00 по времени Нур-Султана начнутся матчи «Тобол» — «Каспий», «Кайрат» — «Жетысу» и «Кызыл-Жар СК» — «Окжетпес», а в 20:00 — «Ордабасы» — «Шахтер» и «Кайсар» — «Тараз».

Третий тур пропускает «Астана». В чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай из-за коронавируса у футболистов, тренеров и сотрудников клуба. Подозрения на COVID-19 есть также в «Тоболе» и «Кайсаре», а из-за плохого самочувствия игроков отменен товарищеский матч «Жетысу» — «Шахтер».

Напомним, что КПЛ-2020 из-за пандемии коронавируса прервана с 16 марта после двух полных туров.

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