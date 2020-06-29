Стало известно время начала всех матчей третьего тура КПЛ
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала расписание всех матчей третьего тура
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) опубликовала расписание всех матчей третьего тура
Игры пройдут в один день — 1 июля. В 18:00 по времени
Третий тур пропускает «Астана». В чемпионате после снятия «Иртыша» осталось нечетное количество команд (11).
Ранее сообщалось, что «Каспий» решил не ехать в Костанай
Напомним, что КПЛ-2020