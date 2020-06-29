«Кайсар» сделал официальное заявление по поводу зараженных коронавирусом в команде

«Весь состав основной команды “Кайсар” сдал повторное тестирование, результаты которого были отрицательными на все 100 процентов. Здоровье футболистов в нормальном состоянии. “Волки” не прекращают подготовку к предстоящему туру чемпионата», — говорится в заявлении пресс-службы «Кайсара».