«Кайсар» сделал официальное заявление по поводу зараженных коронавирусом в команде
Кызылординский «Кайсар» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что в команде нет зараженных коронавирусом СOVID-19.
Кызылординский «Кайсар» опубликовал официальное заявление, в котором сообщил, что в команде нет зараженных коронавирусом СOVID-19.
Первое тестирование показало положительные случаи, поэтому клуб прошел еще одну проверку.
«Весь состав основной команды “Кайсар” сдал повторное тестирование, результаты которого были отрицательными на все 100 процентов. Здоровье футболистов в нормальном состоянии. “Волки” не прекращают подготовку к предстоящему туру чемпионата», — говорится в заявлении
КПЛ, приостановленная с 16 марта, возобновится 1 июля.
В этот день «Кайсар» в 20:00 по времени