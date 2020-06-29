Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Кристал Пэлас
Бернли
Футбол. Зарубежный
23:00
Хетафе
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
28.06
Парма
Интер
12
Футбол. Зарубежный
28.06
Эспаньол
Реал
01
Футбол. Премьер-лига
30.06
Локомотив
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
30.06
ЦСКА
Спартак
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» сыграл вничью с «Уфой»
14Макгрегор уходит! В политку, бизнес, моду?
18:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 миллиона евро

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. «Барселона» договорилась о трансфере бразильского полузащитника Артура в итальянский «Ювентус», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.

Наверх

«Ювентус» заплатит за игрока 72 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 10 миллионов. Отмечается, что 23-летний хавбек останется в «Барселоне» до фактического завершения сезона-2019/20.

Во время загрузки произошла ошибка.

Артур перешел в «Барселону» из бразильского «Гремио» в 2018 году. В составе «сине-гранатовых» он провел 72 матча и забил четыре мяча, стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны.

Читайте также
Барселона
НовостиМатчиСоставСтатистика
Ювентус
НовостиМатчиСоставСтатистика
Италия
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 'Лучшее решение в моей жизни': она бросила автоспорт ради съемок в порно
У нее было все - ум, красота и медали, но эта страсть ее сгубила
«Оренбургу» засчитано поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»
Тренер Хабиба рассказал о возможности реванша с Макгрегором
Названы клубы, заработавшие больше всех на трансферах за 20 лет
Стала известна дата полуфинальных матчей Кубка России по футболу
Трансферы «Ливерпуля» и «Ман Сити» — Клопп против Гвардиолы
Отменено правило об исключении из РПЛ при неявке на две игры
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь