Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 миллиона евро

«Ювентус» заплатит за игрока 72 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 10 миллионов. Отмечается, что 23-летний хавбек останется в «Барселоне» до фактического завершения сезона-2019/20.

Артур перешел в «Барселону» из бразильского «Гремио» в 2018 году. В составе «сине-гранатовых» он провел 72 матча и забил четыре мяча, стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны.