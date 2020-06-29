Артур перешел из «Барселоны» в «Ювентус» за 72 миллиона евро
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. «Барселона» договорилась о трансфере бразильского полузащитника Артура в итальянский «Ювентус», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. «Барселона» договорилась о трансфере бразильского полузащитника Артура в итальянский «Ювентус», сообщается на сайте испанского футбольного клуба.
«Ювентус» заплатит за игрока 72 миллиона евро плюс возможные бонусы в размере 10 миллионов. Отмечается, что 23-летний хавбек останется в «Барселоне» до фактического завершения сезона-2019/20.
Артур перешел в «Барселону» из бразильского «Гремио» в 2018 году. В составе «сине-гранатовых» он провел 72 матча и забил четыре мяча, стал чемпионом Испании и завоевал Суперкубок страны.