Стало известно, сколько денег получил «Иртыш» за последние пять лет

В пресс-службе облспорта Павлодарской области объяснили, почему финансовые проблемы были выявлены только сейчас, тогда как аудит в футбольном клубе проводился и ранее.

«ФК “Иртыш” является общественным фондом, где учредителями являются частные лица, в связи с этим, результаты аудита не доводились до сведения уполномоченных органов», — отметили в Управлении.

Кроме того, там пояснили, как формировался бюджет «Иртыша» на этот год, при имеющихся финансовых проблемах.

«Бюджет клуба формировался в октябре 2019 года, согласно проекта положения о проведении очередного чемпионата Казахстана по футболу и календаря игр на 2020 год. Данные аудита были озвучены руководителем клуба в феврале 2020 года», — заявили в облспорте.

Отвечая на вопрос о том, на каком основании, имея серьезные финансовые проблемы в футбольном клубе, акимат перед началом сезона предоставил в ПФЛК письмо с финансовой гарантией в Управлении заявили следующее:

«Письмо в ПФЛК было направлено в январе, где были предоставлены сведения о выделении финансовых средств из местного бюджета на 2020 год, но аудит в феврале выявил в клубе финансовые проблемы», — подчеркнули в организации.

Помимо прочего, стало известно, сколько средств было выделено акиматом на поддержку «Иртыша» за последние пять лет. Общая сумма составила свыше семи миллиардов тенге.

«В 2016 году было выделено 1 миллиард 207 миллионов 400 тысяч тенге, в 2017 — 1 миллиард 452 миллиона 200 тысяч, в 2018 — 1 миллиард 322 миллиона 600 тысяч, в 2019 — 1 миллиард 236 миллионов 500 тысяч, в 2020 — 1 миллиард 800 миллионов».

На вопрос о контрактах игроков и условиях, выполненных по ним, а также по размерам зарплат футболистов и администрации клуба, в Управлении по развитию туризма и спорта Павлодарской области сослались на коммерческую тайну. Но рассказали о судьбе компенсации экс-главному тренеру клуба Димитару Димитрову и его помощникам по иску о незаконном увольнении.

«Димитрову и его ассистентам по судебному иску компенсации не выплачены, материалы по расторжению контрактов находятся в CAS (Международный спортивный суд)», — сообщили в Управлении.

На вопрос о том, из каких средств будут выплачиваться неустойки по контрактам футболистов «Иртыша», если они обратятся в ФИФА и выиграют судебные процессы, последовал следующий ответ.

«По мере поступления финансовых претензий, со стороны футболистов они будут рассматриваться согласно установленного порядка».

Также в Управлении отметили, что не располагают информацией о трансферных сделках, совершенных перед текущем сезоном.

Исходя из вышеперечисленного в Управлении по развитию туризма и спорта области заявили о том, что возможностей не снимать клуб с премьер-лиги не было. Сейчас в «Иртыше» идет финансовая очистка.

Также в управлении рассказали какую ответственность понесут лица, виновные в финансовых долгах клуба.

«Этот вопрос находится в ведении компетентны органов Павлодарской области», — заявили там.

Отметим, что «Иртыш» владеет рекордом чемпионата по количеству игр и забитым голам — 464 победы и 1359 голов. Пятикратные чемпионы страны вместе с карагандинским «Шахтером» — единственные клубы, выступавшие во всех 28 сезонах премьер-лиги.