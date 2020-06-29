«Шеффилд» продлил аренду Хендерсона до фактического окончания сезона

«Шеффилд» продлил арендное соглашение 23-летнего голкипера, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Изначально аренда была рассчитана до конца июня.

Также сообщается, что «Шеффилд» договорился с китайским «Чанчунь Ятай» о продлении аренды форварда Рихайро Живковича. Кроме того, защитники Фил Джагелка и Кирон Фримен, полузащитник Джек Родуэлл и нападающий Леон Кларк согласились продлить контракты, срок которых истекал в конце июня, до окончания сезона-2019/20.