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19:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Шеффилд» продлил аренду Хендерсона до фактического окончания сезона

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Вратарь Дин Хендерсон продолжит выступать за английский футбольный клуб «Шеффилд Юнайтед» до фактического окончания сезона, сообщается на сайте команды.

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«Шеффилд» продлил арендное соглашение 23-летнего голкипера, права на которого принадлежат «Манчестер Юнайтед». Изначально аренда была рассчитана до конца июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Также сообщается, что «Шеффилд» договорился с китайским «Чанчунь Ятай» о продлении аренды форварда Рихайро Живковича. Кроме того, защитники Фил Джагелка и Кирон Фримен, полузащитник Джек Родуэлл и нападающий Леон Кларк согласились продлить контракты, срок которых истекал в конце июня, до окончания сезона-2019/20.

Полузащитник Мухамед Бешич и защитник Панайотис Рецос, выступавшие за «Шеффилд» на правах аренды, покинули команду.

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