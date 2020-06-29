Клуб КПЛ поехал на гостевой матч из-за угрозы технического поражения
Актауский «Каспий» спустя сутки после невылета все же отправляется в Костанай на матч третьего тура казахстанской
Актауский «Каспий» спустя сутки после невылета все же отправляется в Костанай на матч третьего тура казахстанской
Как отмечает KazFootball.kz, изначально рейс в
Спустя сутки «Каспий» в итоге отправляется в Костанай. Дома останутся футболисты с положительным тестом на коронавирус — они находятся на самоизоляции.
«Несмотря на сложившуюся ситуацию в станах обеих команд (несколько футболистов нездоровы), матч между командами “Тобол” и “Каспий” состоится. Игроки “Каспия” с признаками недомогания останутся в Актау под наблюдением», — говорится в заявлении клуба.
Ранее стало известно, что «Тобол» и «Каспий» просили о переносе матча, но получили отказ от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК). За неявку на игру актаусцы могли получить техническое поражение — 0:3.
Матч «Тобол» — «Каспий» пройдет 1 июля и начнется в 18:00 по времени