Клуб КПЛ поехал на гостевой матч из-за угрозы технического поражения

Как отмечает KazFootball.kz, изначально рейс в Нур-Султан планировался на 28 июня, а уже сегодня, 29 июня, клуб должен был отправиться в Костанай. Однако команда решила остаться дома, так как выявлено десять положительных тестов на коронавирус.

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Спустя сутки «Каспий» в итоге отправляется в Костанай. Дома останутся футболисты с положительным тестом на коронавирус — они находятся на самоизоляции.

«Несмотря на сложившуюся ситуацию в станах обеих команд (несколько футболистов нездоровы), матч между командами “Тобол” и “Каспий” состоится. Игроки “Каспия” с признаками недомогания останутся в Актау под наблюдением», — говорится в заявлении клуба.

Ранее стало известно, что «Тобол» и «Каспий» просили о переносе матча, но получили отказ от Профессиональной футбольной лиги (ПФЛК). За неявку на игру актаусцы могли получить техническое поражение — 0:3.