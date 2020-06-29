Кюрзава продлил контракт с ПСЖ до 2024 года
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Защитник Левен Кюрзава продлил соглашение с французским «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Защитник Левен Кюрзава продлил соглашение с французским «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Отмечается, что новый контракт с 27-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года.
Кюрзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, с тех пор защитник провел за команду 123 матча во всех турнирах, забил 13 мячей. В составе парижан футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, а также по три раза завоевал Кубок страны и Кубок французской лиги.
В активе Кюрзава один гол в 13 матчах за сборную Франции.