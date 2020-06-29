Кюрзава продлил контракт с ПСЖ до 2024 года

Кюрзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, с тех пор защитник провел за команду 123 матча во всех турнирах, забил 13 мячей. В составе парижан футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, а также по три раза завоевал Кубок страны и Кубок французской лиги.