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19:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кюрзава продлил контракт с ПСЖ до 2024 года

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. Защитник Левен Кюрзава продлил соглашение с французским «Пари Сен-Жермен», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Отмечается, что новый контракт с 27-летним французом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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Кюрзава выступает за «ПСЖ» с 2015 года, с тех пор защитник провел за команду 123 матча во всех турнирах, забил 13 мячей. В составе парижан футболист стал четырехкратным чемпионом Франции, а также по три раза завоевал Кубок страны и Кубок французской лиги.

В активе Кюрзава один гол в 13 матчах за сборную Франции.

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