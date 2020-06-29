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22:02 (мск), источник: БЕЛТА

Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси по версии ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В победном поединке с мозырской «Славией» (5:0) узбекский форвард столичного «Энергетика-БГУ» оформил голевой дубль и ассистировал партнерам при еще двух взятиях ворот. 23-летний Джасурбек Яхшибоев во второй раз стал лучшим игроком тура, до этого он признавался лауреатом в стартовом туре. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку белорусского первенства, забив девять мячей.

Ранее лучшими игроками тура признавались Игорь Кузьменок («Ислочь», Минский), Кирилл Павлючек («Городея»), Зоран Марушич («Неман», Гродно), Павел Савицкий («Динамо», Брест), Игорь Стасевич (БАТЭ, Борисов), Иван Бахар («Динамо», Минск), Габриэл Рамос, Валерий Горбачик, Луис Велозу (все — «Торпедо-БелАЗ», Жодино), Никита Мельников, Михаил Барановский (оба — «Славия», Мозырь), Дмитрий Подстрелов («Шахтер», Солигорск), Денис Панкратов («Слуцк»).

Сейчас турнирную таблицу возглавляет БАТЭ, набравший 30 очков, на три балла меньше у футболистов «Шахтера», «Неман», «Энергетик-БГУ» и «Торпедо-БелАЗ» имеют по 26 очков.

Матчи 16-го тура 30-го чемпионата Беларуси пройдут 3—5 июля.

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