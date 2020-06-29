Джасурбек Яхшибоев признан лучшим игроком 15-го тура футбольного чемпионата Беларуси

В победном поединке с мозырской «Славией» (5:0) узбекский форвард столичного «Энергетика-БГУ» оформил голевой дубль и ассистировал партнерам при еще двух взятиях ворот. 23-летний Джасурбек Яхшибоев во второй раз стал лучшим игроком тура, до этого он признавался лауреатом в стартовом туре. Сейчас он возглавляет бомбардирскую гонку белорусского первенства, забив девять мячей.