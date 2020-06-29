Селадес уволен из «Валенсии», команду Черышева в шестой раз возглавил Воро

Под руководством Селадеса «Валенсия» выиграла только два из последних 13 матчей и вылетела из зоны еврокубков. После 32 туров команда идет на восьмом месте.

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет работать Воро. Он входит в тренерский штаб команды с 2002 года, четыре раза принимал команду на временной основе и полноценно возглавлял ее в первой половине 2017 года.