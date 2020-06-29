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22:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Селадес уволен из «Валенсии», команду Черышева в шестой раз возглавил Воро

«Валенсия» объявила об отставке главного тренера Альберта Селадеса. Специалист возглавил «летучих мышей» в сентябре 2019 года после увольнения Марселино.

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Под руководством Селадеса «Валенсия» выиграла только два из последних 13 матчей и вылетела из зоны еврокубков. После 32 туров команда идет на восьмом месте.

До конца сезона исполняющим обязанности главного тренера будет работать Воро. Он входит в тренерский штаб команды с 2002 года, четыре раза принимал команду на временной основе и полноценно возглавлял ее в первой половине 2017 года.

Цвета «Валенсии» защищает полузащитник сборной России Денис Черышев.

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