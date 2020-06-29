Массимо Каррера продлил контракт с АЕКом

Источник: РИА "Новости"

«Массимо продлил контракт с АЕКом ещё на один год — до лета 2021-го», — приводит слова Д’Амико Sport24.

56-летний Каррера возглавил АЕК в декабре 2019 года. В настоящее время афинский клуб занимает третье место в турнирной таблице греческой Суперлиги. Прежний контракт наставника истекал летом 2020 года.