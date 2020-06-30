Итальянский «Беневенто» вышел в Серию А за семь туров до конца сезона

Единственный гол на 71-й минуте забил Марко Сау. С 24-й минуты «Беневенто» играл в меньшинстве, с поля был удален защитник Лука Кальдирола.
«Беневенто» набрал 76 очков в 31 матче и стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Кротоне» (52 очка). «Беневенто» во второй раз в своей истории выходит в элитный дивизион чемпионата Италии, в предыдущий раз клуб выступал в Серии А в сезоне-2017/18, пробившись в элитный дивизион через плей-офф за третью путевку среди команд, занявших места с третьего по восьмое в сезоне Серии Б (второго дивизиона).
В сезоне-2017/18 «Беневенто» установил антирекорд среди клубов ведущих европейских чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), проиграв 14 матчей подряд на старте. В 15-м туре «Беневенто» принимал «Милан», который проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, в добавленное ко второму тайму время гол вратаря «Беневенто» Альберто Бриньоли принес «Беневенто» ничью и первое набранное очко в турнире (2:2). По итогам того сезона клуб набрал 21 очко, занял последнее место и вылетел во второй дивизион. В прошлом году «Беневенто» занял третье место, однако уступил в полуфинале плей-офф.
Чемпионат Италии возобновился 20 июня, (матчи Серии Б проходят с 19 июня). Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.