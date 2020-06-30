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12:51 (мск), источник: ТАСС

Итальянский «Беневенто» вышел в Серию А за семь туров до конца сезона

ТАСС, 30 июня. Футболисты «Беневенто» обыграли «Юве Стабию» со счетом 1:0 в домашнем матче 31-го тура второго по силе дивизиона чемпионата Италии. Победа гарантировала «Беневенто» досрочную победу в турнире за семь туров до конца и право участия в сезоне-2020/21 в высшем дивизионе чемпионата Италии (Серии А).

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Источник: AFP 2020

Единственный гол на 71-й минуте забил Марко Сау. С 24-й минуты «Беневенто» играл в меньшинстве, с поля был удален защитник Лука Кальдирола.

«Беневенто» набрал 76 очков в 31 матче и стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Кротоне» (52 очка). «Беневенто» во второй раз в своей истории выходит в элитный дивизион чемпионата Италии, в предыдущий раз клуб выступал в Серии А в сезоне-2017/18, пробившись в элитный дивизион через плей-офф за третью путевку среди команд, занявших места с третьего по восьмое в сезоне Серии Б (второго дивизиона).

В сезоне-2017/18 «Беневенто» установил антирекорд среди клубов ведущих европейских чемпионатов (Англии, Испании, Италии, Германии и Франции), проиграв 14 матчей подряд на старте. В 15-м туре «Беневенто» принимал «Милан», который проводил первый матч под руководством Дженнаро Гаттузо, в добавленное ко второму тайму время гол вратаря «Беневенто» Альберто Бриньоли принес «Беневенто» ничью и первое набранное очко в турнире (2:2). По итогам того сезона клуб набрал 21 очко, занял последнее место и вылетел во второй дивизион. В прошлом году «Беневенто» занял третье место, однако уступил в полуфинале плей-офф.

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Чемпионат Италии возобновился 20 июня, (матчи Серии Б проходят с 19 июня). Матчи проходят при пустых трибунах с соблюдением необходимых мер по профилактике распространения коронавируса. Команды имеют право проводить по пять замен.

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