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11:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

СМИ: руководство «Барселоны» выразило поддержку тренеру команды Сетьену

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Руководство испанского футбольного клуба «Барселона» встретилось с главным тренером команды Кике Сетьеном и выразило поддержку специалисту в решающий момент сезона, сообщает As со ссылкой на RAC1.

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Источник: Reuters

По информации источника, в понедельник президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, генеральный директор Оскар Грау, член правления Хавьер Бордас и технический секретарь Эрик Абидаль посетили дом 61-летнего специалиста. В материале говорится, что целью визита руководства «сине-гранатовых» была демонстрация поддержки тренеру в решающий момент сезона. Кроме того, Бартомеу хотел узнать информацию о конфликте Сетьена с игроками после матча с «Сельтой» (2:2).

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В чемпионате Испании «Барселона» сыграла вничью с «Сельтой». Голом в ворота каталонцев отметился российский нападающий Федор Смолов.

После 32 туров «Барселона» занимает второе место в турнирной таблице Примеры, уступая два балла мадридскому «Реалу».

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Ранее СМИ сообщали, что Сетьен может лишиться своего поста, если каталонский клуб проиграет мадридскому «Атлетико» или «Вильярреалу» в ближайших матчах чемпионата Испании.

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