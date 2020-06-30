СМИ: руководство «Барселоны» выразило поддержку тренеру команды Сетьену

По информации источника, в понедельник президент клуба Жозеп Мария Бартомеу, генеральный директор Оскар Грау, член правления Хавьер Бордас и технический секретарь Эрик Абидаль посетили дом 61-летнего специалиста. В материале говорится, что целью визита руководства «сине-гранатовых» была демонстрация поддержки тренеру в решающий момент сезона. Кроме того, Бартомеу хотел узнать информацию о конфликте Сетьена с игроками после матча с «Сельтой» (2:2).