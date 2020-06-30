Чемпионат страны по футболу преодолел половину пути: стремительной кометой пролетел первый круг. Подводим промежуточные итоги

Как вам, к примеру, такой вариант тройки призеров: «Неман», «Энергетик‑БГУ», «Торпедо‑­БЕЛАЗ»? Неожиданно? Пожалуй, но, согласитесь, свежо. Хоть и верится пока с трудом: уж больно привыкли мы к стабильной предсказуемости белорусского чемпионата за последние годы. Но если в прошлом сезоне брестское «Динамо» сумело сломить закостеневшую традицию и сместить с позиции гегемона ­БАТЭ, то почему бы этой осенью тот же самый фокус не повторить «Неману»?



В Гродно собралась весьма интересная и харизматичная дружина. В западном дерби «Неман» без вариантов укатал в изумрудный газон родного стадиона брестское «Динамо», доказав небезосновательность своих громких притязаний и продлив победную серию до шести поединков кряду. Победили хоть и с минимальным счетом, но вполне заслуженно, переиграв действующего чемпиона на всех участках поля и по всем параметрам: и в желании, и в физической готовности, и в тактической выучке и даже, что удивительно, оказались лучше в техническом оснащении.



Второй тур подряд победу гродненцам принес Павел Забелин, который, вне всяких сомнений, проводит лучший сезон в карьере и вполне, пожалуй, уже наиграл на персональное внимание к себе со стороны главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля.



Да, в действиях «Немана» еще много шероховатостей, хватает брака, но есть главное — азарт, задор и страстность. Именно за счет куража команда сегодня двигается вперед, невзирая на авторитеты. И если такой запал удастся сохранить, если дрова в топке не отсыреют, то команда Игоря Ковалевича действительно будет способна на любые сюрпризы.