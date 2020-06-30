Чемпионат страны по футболу преодолел половину пути: стремительной кометой пролетел первый круг. Подводим промежуточные итоги

Невероятно непредсказуемое и яркое первенство открывает новые имена и преподносит сюрпризы. А плотность в таблице такая, что предсказать сегодня итоговое распределение мест на финише не рискнул бы, пожалуй, и Вольф Мессинг. Вполне может статься, что все фавориты минувших лет не просто пролетят мимо чемпионства, а и вовсе останутся без медалей.
Как вам, к примеру, такой вариант тройки призеров: «Неман», «Энергетик‑БГУ», «Торпедо‑БЕЛАЗ»? Неожиданно? Пожалуй, но, согласитесь, свежо. Хоть и верится пока с трудом: уж больно привыкли мы к стабильной предсказуемости белорусского чемпионата за последние годы. Но если в прошлом сезоне брестское «Динамо» сумело сломить закостеневшую традицию и сместить с позиции гегемона БАТЭ, то почему бы этой осенью тот же самый фокус не повторить «Неману»?
В Гродно собралась весьма интересная и харизматичная дружина. В западном дерби «Неман» без вариантов укатал в изумрудный газон родного стадиона брестское «Динамо», доказав небезосновательность своих громких притязаний и продлив победную серию до шести поединков кряду. Победили хоть и с минимальным счетом, но вполне заслуженно, переиграв действующего чемпиона на всех участках поля и по всем параметрам: и в желании, и в физической готовности, и в тактической выучке и даже, что удивительно, оказались лучше в техническом оснащении.
Второй тур подряд победу гродненцам принес Павел Забелин, который, вне всяких сомнений, проводит лучший сезон в карьере и вполне, пожалуй, уже наиграл на персональное внимание к себе со стороны главного тренера сборной Беларуси Михаила Мархеля.
Да, в действиях «Немана» еще много шероховатостей, хватает брака, но есть главное — азарт, задор и страстность. Именно за счет куража команда сегодня двигается вперед, невзирая на авторитеты. И если такой запал удастся сохранить, если дрова в топке не отсыреют, то команда Игоря Ковалевича действительно будет способна на любые сюрпризы.
Если же подводить итоги первого круга, то обращают на себя внимание несколько фактов. БАТЭ сохраняет первое место, однако лидерство борисовчан очень зыбкое. К слову, в прошлом сезоне после такого же этапа пути тройка призеров выглядела так: 1. БАТЭ — 37 очков, 2. «Динамо» (Бр) — 36, 3. «Шахтер» — 32… Как видим, никто из фаворитов темп набора очков сохранить не сумел, а это еще одно косвенное подтверждение тому, что нынче в турнирной таблице возможны всякие неожиданности. Брест и вовсе сдал позиции очень заметно: минус 11 очков в сравнении с первенством‑2019. А вот из передовиков отметим прежде всего парней из «Энергетика‑БГУ», которые лихо сменяли прошлогоднее 12‑е место на нынешнее 5‑е, добавив в багаж «лишних» 12 баллов! «Неман» с 8‑й позиции вскочил на третью, набрав на 6 очков больше. Все остальные приблизительно сохранили статус‑кво. Однако самое интересное, конечно, нас ждет впереди.
Чемпионат Беларуси. 15‑й тур
26 июня. «Энергетик‑БГУ» — «Славия» — 5:0 (Яхшибоев, 4, 58, Тве, 47, Совпель, 70, 90), «Смолевичи» — «Слуцк» — 2:1 (Джигеро, 19, 57; Сердюк, 16). 27 июня. «Минск» — «Шахтер» — 1:1 (Васильев, 66; Диасамидзе, 56), «Неман» — «Динамо» (Бр) — 1:0 (Забелин, 18), БАТЭ — «Динамо» (Мн) — 0:2 (Шикавка, 64, Козлов, 66). 28 июня. «Торпедо‑БЕЛАЗ» — «Витебск» — 1:0 (Рамос, 69), «Рух» — «Белшина» — 3:0 (Диалло, 12, Орешкевич, 43, Васильев, 45), «Городея» — «Ислочь» — 0:2 (Макась, 3, Янсане, 54).
В 16‑м туре встречаются: 3 июля. «Славия» — «Слуцк», «Смолевичи» — «Динамо» (Бр). 4 июля. БАТЭ — «Энергетик‑БГУ», «Городея» — «Витебск», «Неман» — «Ислочь». 5 июля. «Торпедо‑БЕЛАЗ» — «Шахтер», «Рух» — «Динамо» (Мн).