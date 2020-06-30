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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Роналду показал новую прическу и был высмеян фанатами

Нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду показал в Instagram фото новой прически и был высмеян пользователями сети в комментариях.

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На снимке футболист попозировал вместе с полузащитником туринцев Хуаном Куадрадо. Португалец распустил волосы, чтобы сделать прическу похожей на кудри одноклубника. «Что думаете о моей попытке выглядеть как мой братишка?» — задал вопрос подписчикам он.

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Бывший игрок «Ювентуса» Меди Бенатиа, а также нападающая сборной Португалии Джессика Силва посмеялись над прической Роналду, несколько пользователей сравнили его с бараном, а еще один посчитал, что форварду нужен новый парикмахер.

27 июня одноклубники высмеяли яркий костюм Роналду от Louis Vuitton. При этом отмечалось, что стоимость комплекта составила около 1,4 тысячи евро.

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Роналду — пятикратный обладатель «Золотого мяча», пятикратный победитель Лиги чемпионов, чемпион Англии, Испании и Италии. В составе сборной Португалии он выигрывал чемпионат Европы.

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