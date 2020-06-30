Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский нападающий «Сельты» Федор Смолов проделывает много работы на поле, заявил главный тренер испанского футбольного клуба Оскар Гарсия.
Смолов перешел в «Сельту» из московского «Локомотива» зимой на правах аренды до конца сезона. В составе испанской команды 30-летний нападающий провел 11 матчей в Примере и забил два мяча, отличившись в играх с «Реалом» и «Барселоной».
Он не только забил эти два гола, но и выполняет много работы. Это помогает освободить Яго Аспаса (форвард «Сельты»). Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечен в наш проект. Мы знаем, что до конца сезона он точно будет у нас, а затем мы посмотрим. Если клуб решит, что он должен остаться, или он сам захочет этого, то, полагаю, будут переговоры.