Тренер «Сельты» оценил игру Федора Смолова за испанский клуб

Он не только забил эти два гола, но и выполняет много работы. Это помогает освободить Яго Аспаса (форвард «Сельты»). Мы довольны его предрасположенностью к работе. Он очень вовлечен в наш проект. Мы знаем, что до конца сезона он точно будет у нас, а затем мы посмотрим. Если клуб решит, что он должен остаться, или он сам захочет этого, то, полагаю, будут переговоры.

Оскар Гарсия главный тренер «Сельты»